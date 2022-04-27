Челябинскую торговую сеть обязали снизить цены

Торговая сеть «Магнит» завышала цены на ряд продуктов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В Снежинске торговая сеть «Магнит», пользуясь доминирующим положением на рынке, завышала цены на ряд продуктов. Инспекторы антимонопольной службы Челябинской области обязали компанию снизить ценники, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«В ходе мониторинга цен на продукты выявлены признаки злоупотребления торговой сети „Магнит“ своим доминирующим положением в Снежинске. Там стоимость социально значимых продуктов была выше, чем в Озерске и Трехгорном, где торговая сеть не занимает доминирующее положение», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС.

В ведомстве добавили, что в компанию направлено предупреждение о необходимости снизить цены. В течении 10 дней торговая сеть должна исполнить обязательство. В противном случае служба возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Ранее в Челябинске на 100 тысяч рублей оштрафовали торговую сеть «Монетка». В ходе проверки выявилось, что сеть несколько раз обманывала покупателей с ценами на имбирь, продажи которого увеличились в разгар пандемии коронавируса.