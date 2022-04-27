27 апреля 2022

Челябинскую торговую сеть обязали снизить цены

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговая сеть «Магнит» завышала цены на ряд продуктов Фото:
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В Снежинске торговая сеть «Магнит», пользуясь доминирующим положением на рынке, завышала цены на ряд продуктов. Инспекторы антимонопольной службы Челябинской области обязали компанию снизить ценники, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«В ходе мониторинга цен на продукты выявлены признаки злоупотребления торговой сети „Магнит“ своим доминирующим положением в Снежинске. Там стоимость социально значимых продуктов была выше, чем в Озерске и Трехгорном, где торговая сеть не занимает доминирующее положение», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС.

В ведомстве добавили, что в компанию направлено предупреждение о необходимости снизить цены. В течении 10 дней торговая сеть должна исполнить обязательство. В противном случае служба возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Ранее в Челябинске на 100 тысяч рублей оштрафовали торговую сеть «Монетка». В ходе проверки выявилось, что сеть несколько раз обманывала покупателей с ценами на имбирь, продажи которого увеличились в разгар пандемии коронавируса.

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В Снежинске торговая сеть «Магнит», пользуясь доминирующим положением на рынке, завышала цены на ряд продуктов. Инспекторы антимонопольной службы Челябинской области обязали компанию снизить ценники, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «В ходе мониторинга цен на продукты выявлены признаки злоупотребления торговой сети „Магнит“ своим доминирующим положением в Снежинске. Там стоимость социально значимых продуктов была выше, чем в Озерске и Трехгорном, где торговая сеть не занимает доминирующее положение», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС. В ведомстве добавили, что в компанию направлено предупреждение о необходимости снизить цены. В течении 10 дней торговая сеть должна исполнить обязательство. В противном случае служба возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства. Ранее в Челябинске на 100 тысяч рублей оштрафовали торговую сеть «Монетка». В ходе проверки выявилось, что сеть несколько раз обманывала покупателей с ценами на имбирь, продажи которого увеличились в разгар пандемии коронавируса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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