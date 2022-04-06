«Монетку» в Челябинске оштрафовали за обман покупателей

Торговая сеть «Монетка» должна выплатить 100 тысяч рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Торговую сеть «Монетка» в Челябинске оштрафовали на 100 тысяч рублей за введение в заблуждение покупателей по поводу цен на имбирь в период пандемии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС по Челябинской области, торговая сеть дважды пыталась обмануть покупателей.

«Торговая сеть продавала имбирь по цене 199 рублей и 399 рублей за килограмм со скидками 79% и 59%. Перечеркнутая цена — 999 рублей. Однако по цене 999 рублей имбирь стоил не более трех дней. Продолжительное время его цена была от 199 до 499 рублей», — сообщили URA.RU в антимонопольной службе региона.

В службе добавили, что в результате фиктивной скидочной программы «Монетка» ввела в заблуждение потребителей о предыдущей цене товара и реальной скидке. В других торговых сетях Челябинска в это же время цена имбиря составляла не больше 550 рублей.

URA.RU направило запрос в торговую сеть. На момент публикации комментария не последовало.

В 2020 году, в самом начале пандемии коронавируса, появилась информация, что имбирь сможет защитить от коронавируса. После этого многие торговые сети подняли цены на продукцию. Испуганные жители покупали товар по любой цене. Тогда Генпрокуратура попросила ФАС вмешаться в вопрос повышения цен, с целью снизить стоимость продукта.

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