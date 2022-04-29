В Перми построят новый дом, чтобы расселить аварийные квартиры

В Перми построят муниципальный дом для расселения аварийного жилья Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Новый дом с муниципальными квартирами, предназначенными для замены аварийного жилья, будет возведен в Перми через два года. Об этом в своем telegram-канале объявил мэр города Алексей Демкин.

«Планируем построить еще один муниципальный дом для расселения аварийного жилья — на улице Нейвинской, 3а в Свердловском районе. Сегодня комиссия по разработке и реализации инвестиционных проектов приняла решение выделить деньги на его строительство», — сообщает руководитель городской администрации. По словам мэра, новый дом будет десятиэтажным, с 249 квартирами.

Строительство анонсировано на 2023—2024 год. Кроме этого, ведется поиск подходящих под строительство земельных участков в Орджоникидзевском и Кировском районах, а также Мотовилихе. Расширение географии строительства муниципальных домов позволит владельцам аварийного жилья не уезжать из своих районов или переехать недалеко от своих бывших мест проживания.

Ранее URA.RU сообщало, что Демкин собрался селить сирот в жилье за пределами Перми. Также в минстрое Пермского края рассказали, что собираются делать с проблемными недостроенными домами.