Захарова рассказала о бегстве команды Байдена из Белого дома. «Бегут все»

30 апреля 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Из Белого дома начался отток высокопоставленных чиновников, сообщила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Члены команды президента США Джо Байдена массово покидают Белый дом. Об этом в своем telegram-канале заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Все это на фоне отъезжающей из Белого дома политической команды. Бегут все. Как сообщают американские СМИ, из Белого дома начался отток высокопоставленных чиновников. Повод, который называют эксперты в США, — упаднические настроения на фоне отсутствия доверия к Администрации и лично Байдену», — написала Захарова. Представитель МИДа сообщила, что в отставку собирается старший советник Байдена по связям с общественностью Седрик Ричмонд и советник по климату Джина Маккарти. Также об отставке размышляют замдиректора по коммуникациям Белого дома Пили Табор и глава аппарата спецпредставителя Байдена по климату Дэн Фельдман. Ранее американские СМИ сообщили, что главный координатор санкций США против России Далип Сингх внезапно ушел в «длительный отпуск». Также планирует покинуть свою должность пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, пишет RT. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Члены команды президента США Джо Байдена массово покидают Белый дом. Об этом в своем telegram-канале заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Все это на фоне отъезжающей из Белого дома политической команды. Бегут все. Как сообщают американские СМИ, из Белого дома начался отток высокопоставленных чиновников. Повод, который называют эксперты в США, — упаднические настроения на фоне отсутствия доверия к Администрации и лично Байдену», — написала Захарова. Представитель МИДа сообщила, что в отставку собирается старший советник Байдена по связям с общественностью Седрик Ричмонд и советник по климату Джина Маккарти. Также об отставке размышляют замдиректора по коммуникациям Белого дома Пили Табор и глава аппарата спецпредставителя Байдена по климату Дэн Фельдман. Ранее американские СМИ сообщили, что главный координатор санкций США против России Далип Сингх внезапно ушел в «длительный отпуск». Также планирует покинуть свою должность пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, пишет RT.