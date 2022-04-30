В центре Екатеринбурга внезапно обнаружили старинный особняк

30 апреля 2022 в 22:50 Размер текста - 17 +

Исторический особняк долгое время находился за рекламными объявлениями ФОТО: читатель URA.RU На улице Вайнера в Екатеринбурге нашли историческое здание, которое многие годы скрывалось за рекламными вывесками. Находку прокомментировал историк, преподаватель УрФУ Андрей Ермоленко. «К сожалению, далеко не каждое из зданий дореволюционной постройки может быть реконструировано и приспособлено для современного использования. Будем надеяться, что этот особняк удастся сохранить, реконструированное здание неплохо вписалось бы в ансамбль исторической улицы Успенской», — сообщил преподаватель УрФУ Ермоленко журналистам Е1. Все началось со смены рекламных вывесок на Вайнера. Сначала жители города увидели надпись художника Тимофея Ради, которая скрывалась за старыми объявлениями. После этого, рабочие продолжили очищать улицу и за цитатой художника обнаружили исторический особняк, в котором ранее располагалось похоронное бюро. Недавно URA.RU рассказывало о судьбе дома детского писателя Аркадия Гайдара. Также в Екатеринбурге за крупную сумму была продана историческая усадьба Бородиной, располагающаяся недалеко от резиденции уральского полпреда. Власти города пока не решили, что будет с особняком ФОТО: читатель URA.RU Надпись ходожника Тимы Ради привлекла екатеринбуржцев ФОТО: СВЕТ Екатеринбург Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

На улице Вайнера в Екатеринбурге нашли историческое здание, которое многие годы скрывалось за рекламными вывесками. Находку прокомментировал историк, преподаватель УрФУ Андрей Ермоленко. «К сожалению, далеко не каждое из зданий дореволюционной постройки может быть реконструировано и приспособлено для современного использования. Будем надеяться, что этот особняк удастся сохранить, реконструированное здание неплохо вписалось бы в ансамбль исторической улицы Успенской», — сообщил преподаватель УрФУ Ермоленко журналистам Е1. Все началось со смены рекламных вывесок на Вайнера. Сначала жители города увидели надпись художника Тимофея Ради, которая скрывалась за старыми объявлениями. После этого, рабочие продолжили очищать улицу и за цитатой художника обнаружили исторический особняк, в котором ранее располагалось похоронное бюро. Недавно URA.RU рассказывало о судьбе дома детского писателя Аркадия Гайдара. Также в Екатеринбурге за крупную сумму была продана историческая усадьба Бородиной, располагающаяся недалеко от резиденции уральского полпреда.