Под Каменск-Уральским водитель вылетел с трассы и врезался в опору линии электропередачи. В результате столкновения машина загорелась, а столб сломался, сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».
«На трассе у деревни Черемхово [под Каменск-Уральским] легковой автомобиль вылетел с проезжей части, перевернулся несколько раз и врезался в столб. Был пожар», — говорится в сообщении очевидцев. В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области URA.RU подтвердили информацию. Авария произошла на 12 км дороги Каменск-Уральский — Клевакинское.
По предварительным данным, у автомобиля Opel Vectra лопнула колесо, из-за чего машина слетела с дороги и врезалась в опору ЛЭП. «Водитель трезвый, без пострадавших», — добавляют в ведомстве.
По предварительным данным, у машины лопнуло колесо, и она вылетела с трассы
Ранее URA.RU сообщало об аварии в Верхней Пышме. Автомобилистка врезалась сразу в три машины.
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Под Каменск-Уральским водитель вылетел с трассы и врезался в опору линии электропередачи. В результате столкновения машина загорелась, а столб сломался, сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». «На трассе у деревни Черемхово [под Каменск-Уральским] легковой автомобиль вылетел с проезжей части, перевернулся несколько раз и врезался в столб. Был пожар», — говорится в сообщении очевидцев. В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области URA.RU подтвердили информацию. Авария произошла на 12 км дороги Каменск-Уральский — Клевакинское. По предварительным данным, у автомобиля Opel Vectra лопнула колесо, из-за чего машина слетела с дороги и врезалась в опору ЛЭП. «Водитель трезвый, без пострадавших», — добавляют в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало об аварии в Верхней Пышме. Автомобилистка врезалась сразу в три машины.