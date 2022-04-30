Под Челябинском злоумышленники украли у детей голубые ели

Дети вместе с родителями высаживали деревца на аллее выпускников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске Челябинской области из сада дошкольного отделения школы №13 неизвестные украли четыре голубые ели, которые были высажены на Аллее выпускников. Об этом URA.RU сообщили в администрации дошкольного учреждения.

«Мы с детьми с 2018 года заложили аллею выпускников-дошколят, а сегодня ночью „деловые люди“ просто пришли и нагло забрали у детей четыре голубые ели. Предлагаем вернуть добровольно, видео с камер наблюдения передано в полицию», — уточнила сотрудник дошкольного отделения Татьяна Шван.

В детском саду рассказали, что эти ели высаживали родители вместе с детьми. В мэрии Копейска подтвердили факт инцидента.