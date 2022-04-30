30 апреля 2022
29 апреля 2022

Под Челябинском злоумышленники украли у детей голубые ели

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийская акция по высадке деревьев в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Челябинск, саженцы, ель
Дети вместе с родителями высаживали деревца на аллее выпускников Фото:

В Копейске Челябинской области из сада дошкольного отделения школы №13 неизвестные украли четыре голубые ели, которые были высажены на Аллее выпускников. Об этом URA.RU сообщили в администрации дошкольного учреждения.

«Мы с детьми с 2018 года заложили аллею выпускников-дошколят, а сегодня ночью „деловые люди“ просто пришли и нагло забрали у детей четыре голубые ели. Предлагаем вернуть добровольно, видео с камер наблюдения передано в полицию», — уточнила сотрудник дошкольного отделения Татьяна Шван.

В детском саду рассказали, что эти ели высаживали родители вместе с детьми. В мэрии Копейска подтвердили факт инцидента.

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В Копейске Челябинской области из сада дошкольного отделения школы №13 неизвестные украли четыре голубые ели, которые были высажены на Аллее выпускников. Об этом URA.RU сообщили в администрации дошкольного учреждения. «Мы с детьми с 2018 года заложили аллею выпускников-дошколят, а сегодня ночью „деловые люди“ просто пришли и нагло забрали у детей четыре голубые ели. Предлагаем вернуть добровольно, видео с камер наблюдения передано в полицию», — уточнила сотрудник дошкольного отделения Татьяна Шван. В детском саду рассказали, что эти ели высаживали родители вместе с детьми. В мэрии Копейска подтвердили факт инцидента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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