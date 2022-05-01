Объект, ставший рекордсменом России, открыли к 300-летию Перми

В самом центре Перми появился еще один арт-объект Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

В подарок к 300-летнему юбилею жителям Перми представили новый арт-объект, на котором одновременно могут разместиться более 450 человек. Информация размещена на сайте губернатора Прикамья.

«Администрация Парка Горького к открытию сезона подготовила сюрприз для жителей Перми и гостей города. В молодежном секторе парка появился новый арт-объект, приуроченный к 300-летию Перми — самая длинная в России скамейка. Ее протяженность составляет 300 метров», — написано на сайте.

Одновременно на скамейке может уместиться, приблизительно, 450 человек Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края

Арт-объект имеет форму волнообразной линии, выполнен из экологичных материалов. Руководство парка подчеркивает, что территория вокруг рекордсмена вскоре преобразится. Здесь появятся качели для отдыха, чтения книг и общения. Сама скамья дополнится новыми объектами и декором.