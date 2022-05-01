01 мая 2022
30 апреля 2022
29 апреля 2022

Объект, ставший рекордсменом России, открыли к 300-летию Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Осень жанровые фотографии Пермь, ротонда, набережная камы, осень
В самом центре Перми появился еще один арт-объект Фото:
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300-летие Перми

В подарок к 300-летнему юбилею жителям Перми представили новый арт-объект, на котором одновременно могут разместиться более 450 человек. Информация размещена на сайте губернатора Прикамья.

«Администрация Парка Горького к открытию сезона подготовила сюрприз для жителей Перми и гостей города. В молодежном секторе парка появился новый арт-объект, приуроченный к 300-летию Перми — самая длинная в России скамейка. Ее протяженность составляет 300 метров», — написано на сайте.

Одновременно на скамейке может уместиться, приблизительно, 450 человек
Фото:

Арт-объект имеет форму волнообразной линии, выполнен из экологичных материалов. Руководство парка подчеркивает, что территория вокруг рекордсмена вскоре преобразится. Здесь появятся качели для отдыха, чтения книг и общения. Сама скамья дополнится новыми объектами и декором.

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В подарок к 300-летнему юбилею жителям Перми представили новый арт-объект, на котором одновременно могут разместиться более 450 человек. Информация размещена на сайте губернатора Прикамья. «Администрация Парка Горького к открытию сезона подготовила сюрприз для жителей Перми и гостей города. В молодежном секторе парка появился новый арт-объект, приуроченный к 300-летию Перми — самая длинная в России скамейка. Ее протяженность составляет 300 метров», — написано на сайте. Арт-объект имеет форму волнообразной линии, выполнен из экологичных материалов. Руководство парка подчеркивает, что территория вокруг рекордсмена вскоре преобразится. Здесь появятся качели для отдыха, чтения книг и общения. Сама скамья дополнится новыми объектами и декором.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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