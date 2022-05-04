Полицейские посетили детский дом Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Полицейские Свердловской области устроили праздник для детей из сиротского центра «Каравелла». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

«Центр „Каравелла“ — это не просто современное воспитательно-образовательное учреждение, а, прежде всего, родное для многих детей и единственное теплое и уютное место, в котором все живут большой и дружной семьей. Счастье, когда есть дом, где тебя любят», — заявил в поздравительном письме генерал-майор юстиции Владимир Миронов.

Посетить центр социальной помощи для детей в честь дня рождения решило руководство свердловского главка МВД, к их поздравлениям присоединились представители екатеринбургской епархии. Полицейские подарили воспитанникам «Каравеллы» спортивный инвентарь, чтобы дети могли поднять себе настроение после занятий. Дети подготовили для гостей праздничную концертную программу. Сироты читали наизусть стихи, пели песни и показывали театральные сценки.

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Дети подготовили театральные постановки Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Представители екатеринбургской епархии поздравили сирот Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области