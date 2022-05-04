В челябинском городе «Магнит» заставили снизить цены на муку

Стоимость социально значимых продуктов в Снежинске была выше, чем в Озерске и Трехгорном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Снежинске (Челябинская область) в супермаркетах «Магнит» снизили цены на муку после предупреждения антимонопольной службы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

«Ранее Челябинское УФАС выявило признаки злоупотребления АО „Тандер“ (торговая сеть „Магнит“) своим доминирующим положением в Снежинске. Там стоимость социально значимых продуктов была выше, чем в Озерском и Трехгорном городских округах, где торговая сеть не занимает доминирующее положение», — отметили URA.RU в ведомстве.

В Снежинске торговую сеть «Магнит» ранее уличили в использовании доминирующего положением на рынке. В УФАС заявили, что «Магнит» нарушает закон о защите конкуренции, устанавливая различные цены на один и тот же товар.