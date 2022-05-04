04 мая 2022

В челябинском городе «Магнит» заставили снизить цены на муку

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск, продукты, магнит, супермаркет, магазин
Стоимость социально значимых продуктов в Снежинске была выше, чем в Озерске и Трехгорном Фото:

В Снежинске (Челябинская область) в супермаркетах «Магнит» снизили цены на муку после предупреждения антимонопольной службы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

«Ранее Челябинское УФАС выявило признаки злоупотребления АО „Тандер“ (торговая сеть „Магнит“) своим доминирующим положением в Снежинске. Там стоимость социально значимых продуктов была выше, чем в Озерском и Трехгорном городских округах, где торговая сеть не занимает доминирующее положение», — отметили URA.RU в ведомстве.

В Снежинске торговую сеть «Магнит» ранее уличили в использовании доминирующего положением на рынке. В УФАС заявили, что «Магнит» нарушает закон о защите конкуренции, устанавливая различные цены на один и тот же товар.

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В Снежинске (Челябинская область) в супермаркетах «Магнит» снизили цены на муку после предупреждения антимонопольной службы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УФАС. «Ранее Челябинское УФАС выявило признаки злоупотребления АО „Тандер“ (торговая сеть „Магнит“) своим доминирующим положением в Снежинске. Там стоимость социально значимых продуктов была выше, чем в Озерском и Трехгорном городских округах, где торговая сеть не занимает доминирующее положение», — отметили URA.RU в ведомстве. В Снежинске торговую сеть «Магнит» ранее уличили в использовании доминирующего положением на рынке. В УФАС заявили, что «Магнит» нарушает закон о защите конкуренции, устанавливая различные цены на один и тот же товар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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