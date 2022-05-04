Челябинский застройщик ТРК затянул сдачу концертного зала

В ТРК «Таганай» должны построить киноконцертный зал на 2,5 тыс. посетителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске застройщик конгресс-холла «Таганай» задерживает сдачу концертного зала. Об этом заявил министр культуры области Алексей Бетехтин, передает корреспондент URA.RU.

«Застройщик конгресс-холла „Таганай“ обещал сдать концертный зал, но пока идет задержка. Причина отставания возможна из-за перебоев с поставкой оборудования», — отметил Бетехтин в эфире «Большой Редакции» ИД «Гранада Пресс».

Первоначально комплекс строили как конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС 2020 года. Открытие ТРК «Таганай» состоялось в начале марта текущего года. Комплекс стал одним из крупнейших в Челябинске. От подобных объектов в Челябинске его должно было отличать наличие трансформируемого киноконцертного зала с вместимостью 2,5 тыс. человек.

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