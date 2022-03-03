03 марта 2022

В Челябинске открылся конкурент IKEA

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Объекты ШОС и БРИКС 2020. Челябинск, конгресс холл таганай
В Челябинске 3 марта открылся гипермаркет Hoff Фото:
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В Челябинске 3 марта под крышей ТРК «Таганай» на улице Труда начал работу гипермаркет мебели Hoff. По заявлениям его владельцев, гипермаркет может конкурировать по количеству ассортимента со шведской компанией IKEA. О своем открытии мебельный магазин уведомил жителей СМС-рассылкой.

«Суперцены до 20 марта в ТРК „Таганай“. Приходите за скидками», — говорится в тексте СМС.

Сеть магазинов мебели и товаров для дома Hoff (Home of furnishing — «Дом для здания интерьера») основали бывшие топ-менеджеры и совладельцы «М.Видео» Александр Зайонц и Михаил Кучмент. Hoff считается основным конкурентом IKEA в России. Сейчас в стране действует 50 магазинов Hoff, в УрФО компания работает в Екатеринбурге, Тюмени и Сургуте. Появление Hoff ожидали в Челябинске с 2017 года.

Компания IKEA временно остановила работу своих магазинов на территории РФ 4 марта. Это связано с бойкотом зарубежными компаниями российского рынка из-за проведения Россией спецоперации по денацификации Украины. Власти РФ объяснили уход зарубежных компаний из России тем, что фирмы не могут сопротивляться политике своих государств, даже невыгодной их собственному бизнесу.

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В Челябинске 3 марта под крышей ТРК «Таганай» на улице Труда начал работу гипермаркет мебели Hoff. По заявлениям его владельцев, гипермаркет может конкурировать по количеству ассортимента со шведской компанией IKEA. О своем открытии мебельный магазин уведомил жителей СМС-рассылкой. «Суперцены до 20 марта в ТРК „Таганай“. Приходите за скидками», — говорится в тексте СМС. Сеть магазинов мебели и товаров для дома Hoff (Home of furnishing — «Дом для здания интерьера») основали бывшие топ-менеджеры и совладельцы «М.Видео» Александр Зайонц и Михаил Кучмент. Hoff считается основным конкурентом IKEA в России. Сейчас в стране действует 50 магазинов Hoff, в УрФО компания работает в Екатеринбурге, Тюмени и Сургуте. Появление Hoff ожидали в Челябинске с 2017 года. Компания IKEA временно остановила работу своих магазинов на территории РФ 4 марта. Это связано с бойкотом зарубежными компаниями российского рынка из-за проведения Россией спецоперации по денацификации Украины. Власти РФ объяснили уход зарубежных компаний из России тем, что фирмы не могут сопротивляться политике своих государств, даже невыгодной их собственному бизнесу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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