В Челябинске открылся конкурент IKEA

В Челябинске 3 марта открылся гипермаркет Hoff Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Челябинске 3 марта под крышей ТРК «Таганай» на улице Труда начал работу гипермаркет мебели Hoff. По заявлениям его владельцев, гипермаркет может конкурировать по количеству ассортимента со шведской компанией IKEA. О своем открытии мебельный магазин уведомил жителей СМС-рассылкой.

«Суперцены до 20 марта в ТРК „Таганай“. Приходите за скидками», — говорится в тексте СМС.

Сеть магазинов мебели и товаров для дома Hoff (Home of furnishing — «Дом для здания интерьера») основали бывшие топ-менеджеры и совладельцы «М.Видео» Александр Зайонц и Михаил Кучмент. Hoff считается основным конкурентом IKEA в России. Сейчас в стране действует 50 магазинов Hoff, в УрФО компания работает в Екатеринбурге, Тюмени и Сургуте. Появление Hoff ожидали в Челябинске с 2017 года.

Компания IKEA временно остановила работу своих магазинов на территории РФ 4 марта. Это связано с бойкотом зарубежными компаниями российского рынка из-за проведения Россией спецоперации по денацификации Украины. Власти РФ объяснили уход зарубежных компаний из России тем, что фирмы не могут сопротивляться политике своих государств, даже невыгодной их собственному бизнесу.