Тело пенсионерки нашли, когда тушили пожар Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В СНТ «Уралочка» (Верхняя Пышма, Свердловская область), где 4 мая пожар охватил десять садовых домов, заживо сгорела пенсионерка, которая не смогла покинуть дом. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Личность погибшей женщины сотрудники территориального ОВД установили достаточно оперативно. Ею оказалась 71-летняя гражданка, которая в силу состояния своего здоровья вела малоподвижный образ жизни», — сообщил Горелых. По предварительной информации, пенсионерка не успела покинуть горящий дом из-за проблем со здоровьем.

Старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга рассказал URA.RU, что следователи выясняют точные причины смерти местной жительницы. Ее тело нашли вечером, после пожара.

Сообщения о возгорании домов появились 4 мая. В СНТ «Уралочка» сгорело 10 домов. Пожар тушили 32 человека, но из-за сильного ветра огонь распространялся очень быстро.

Фото: пресс-служба СУ СК по Свердловской области

Фото: пресс-служба СУ СК по Свердловской области