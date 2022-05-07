В свердловских магазинах значительно подорожали детские смеси

Цена на продукт поднялась на 24,12 рубля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В Свердловской области стремительно подорожали сухие смеси для детского питания. За неделю цена увеличилась с 1000,67 рублей до 1024,79 рубля за килограмм. Данные Свердловскстат опубликовал на официальном сайте.

В екатеринбургском «Ашане» упаковка смеси Nan объемом в 400 граммов стоит 683 рубля, в «Минимарте» — 636 рублей, 799 рублей — в «Кировском». Подорожали и овощные консервы для детского питания. Цена увеличилась с 606,10 рубля до 613,24 рубля.

Кроме сухих смесей в регионе подорожало остальное детское питание. Также ранее сообщалось, что подорожали картофель, огурцы и мясо.