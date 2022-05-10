В Свердловской области увеличат объем упаковки и стаканчиков

В Свердловской области расширят ассортимент стаканчиков и коробок за счет покупки нового оборудования и сотрудничества с поставщиком из Китая Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Свердловской области расширят ассортимент упаковки и одноразовой посуды при содействии Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей. Информация об этом появилась в telegram-канале «Объясняем.рф», который запущен правительством России.

«Новые запросы мы постоянно слышим от наших клиентов, в виду этого у нас запланировано развитие. Буквально через несколько дней к нам придет новое оборудование» — рассказал предприниматель Андрей Лодкин, который занимается производством коробок, стаканчиков и тарелок на в Свердловской области. Производство Лодкина выпускает более 100 видов упаковки, а новое оборудование поможет удешевить часть продукции.

По словам заместителя директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей Анны Вяткиной, организация помогает Лодкину финансово. В частности, фонд предоставлял несколько займов, был поручителем в банках и помог оформить документы в региональной лизинговой компании в Башкирии, чтобы предприятие получило льготный лизинг.

В настоящий момент уральское предприятие отказалось от поставщика картона из Финляндии и заменило его на коллег из Китай. «Это продукция — стаканчики, будет делаться из китайского картона. Все, что связано с тарелками и коробками, производится из так называемого «Нева», — рассказал начальник производства Михаил Сергеев. В ближайших планах уральского предпринимателя — обеспечить общепит коробками с окошком для бургеров.

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