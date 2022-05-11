Оркестр и хор дирижера Курентзиса выступят на фестивале в Австрии

Оркестр и хор под руководством Курентзиса выступит в Зальцбурге, несмотря на критику Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

«Зальцбургский фестиваль» (Австрия) продолжит сотрудничество с бывшим худруком Пермской оперы Теодором Курентзисом. Об этом в интервью изданию Der Standard рассказал Маркус Хинтерхойзер — художественный руководитель фестиваля. 21 апреля посол Украины в Австрии Василий Химинец подверг резкой критике возможное появление Курентзиса на зальцбургской сцене.

«Хотим ли мы подвергать всех русских художников тотальному подозрению? Это было бы не более чем большой теорией заговора», — пояснил Хинтерхойзер в интервью, выдержки из которого опубликованы в журнале «Театр». Он также отметил, что «оркестр и хор musicAeterna Курентзиса — это самостоятельный коллектив, никак не связанный с российскими театрами»,

В середине апреля по требованию посла Украины в Австрии уже были отменены два венских концерта руководителя Дягилевского фестиваля в Перми Теодора Курентзиса. В Зальцбурге, несмотря на критику, он представит постановку одноактной оперы «Замок герцога Синяя Борода» и оперы-оратории «Комедия на конец времени».

URA.RU уже писало, что концерты musicAeterna в Мюнхене и Париже, запланированные на 2 и 4 мая, были отменены. По заявлениям самого дирижера, выступления требовали участия музыкантов из разных стран, что стало проблемой.

Санкции и ограничения со стороны западных стран в отношении российских деятелей искусства стали усиливаться после начала специальной военной операции на Украине. Так, от должности дирижера Мюнхенского филармонического оркестра был отстранен Валерий Гергиев. Президент РФ Владимир Путин уверен, что основания цель Запада — запрет культуры и табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

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