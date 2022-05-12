У свердловских детей-сирот появятся наставники

Благодаря проекту «Пойдем вместе» у десятков детей из соцучреждений региона появились старшие наставники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области реализуется проект наставничества для детей-сирот. На данный момент в регионе уже подготовили к работе 36 наставников. Готовит специалистов общественная организация «Семья детям», победившая в конкурсе Фонда президентских грантов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Благодаря проекту „Пойдем вместе“ у десятков детей из соцучреждений региона появились старшие наставники. Наставник — это человек, который помогает адаптироваться к непривычной окружающей среде. Когда дети выходят в самостоятельную жизнь, они остаются одни и поэтому, часто бывает, что не справляются с жизненными трудностями. Специалисты уже подготовили 36 наставников, а еще 15 человек заполнили анкету на сайте», — сказано в сообщении.

Воспитанник социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Максим и наставник Анна Захарова познакомились всего несколько месяцев назад. У них уже появились традиции. «Когда я приезжаю на выходные к Максиму, он сам выстраивает маршрут прогулки. Максим очень хочет, чтобы я увидела Первоуральск его глазами», — рассказывает Анна.

Максиму 14 лет. В этом возрасте шанс попасть в семью очень и очень невысок, чаще берут маленьких детей. Поэтому юноше наставник очень нужен. «Максим „крапивинский персонаж“: тонкий, звонкий и прочный. У него есть внутренняя уверенность в том, что все люди добрые. Просто иногда ошибаются», — делится наставник.

«Каждый месяц я приезжаю к Максиму. Мы гуляем по городу. Сейчас я оформляю документы для гостевого режима, чтобы была возможность брать его на несколько дней в Екатеринбург. В планах — консультация стоматолога», — объясняет Анна. «А также мы вместе изучаем возможности получения образования. Максим очень артистичен. Занимается в театральной студии».

«В рамках проекта „Пойдем вместе“ взрослые проходят обучение. У детей узнают пожелания по поиску старшего друга — наставника. Обещают учесть пожелания на все 100%. На данный момент своих наставников ждут 30 детей», — рассказала директор организации «Семья детям» Лариса Бучельникова.

Ранее URA.RU писало, что полицейские Свердловской области устроили праздник для детей из сиротского центра «Каравелла». Полицейские подарили воспитанникам «Каравеллы» спортивный инвентарь. Воспитанники центра подготовили для гостей праздничную концертную программу.

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