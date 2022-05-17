Мэр Екатеринбурга увеличит число волонтеров в городе

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова и руководитель волонтерского центра «Сила Урала» Владислав Овчинников подписали трехстороннее соглашение о взаимном сотрудничестве. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики города.
«Соглашение призвано значительно расширить горизонты совместной работы и привлечь в значимые городские волонтерские проекты неравнодушных граждан. Реализация этого соглашения позволит сделать добровольчество более привлекательным среди подростков и молодежи уральской столицы», — говорится в сообщении департамента.
Уточняется, что для мэрии Екатеринбурга это первый договор о сотрудничестве с волонтерскими организациями. По мнению Алексея Орлова, к 2024 году муниципалитет рассчитывает создать условия для вовлечения в добровольческую деятельность не менее 270 тысяч жителей уральской столицы ежегодно.
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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова и руководитель волонтерского центра «Сила Урала» Владислав Овчинников подписали трехстороннее соглашение о взаимном сотрудничестве. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики города. «Соглашение призвано значительно расширить горизонты совместной работы и привлечь в значимые городские волонтерские проекты неравнодушных граждан. Реализация этого соглашения позволит сделать добровольчество более привлекательным среди подростков и молодежи уральской столицы», — говорится в сообщении департамента. Уточняется, что для мэрии Екатеринбурга это первый договор о сотрудничестве с волонтерскими организациями. По мнению Алексея Орлова, к 2024 году муниципалитет рассчитывает создать условия для вовлечения в добровольческую деятельность не менее 270 тысяч жителей уральской столицы ежегодно.