Мэр Екатеринбурга увеличит число волонтеров в городе

Соглашение призвано привлечь в значимые городские волонтерские проекты неравнодушных граждан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова и руководитель волонтерского центра «Сила Урала» Владислав Овчинников подписали трехстороннее соглашение о взаимном сотрудничестве. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики города.

«Соглашение призвано значительно расширить горизонты совместной работы и привлечь в значимые городские волонтерские проекты неравнодушных граждан. Реализация этого соглашения позволит сделать добровольчество более привлекательным среди подростков и молодежи уральской столицы», — говорится в сообщении департамента.

Уточняется, что для мэрии Екатеринбурга это первый договор о сотрудничестве с волонтерскими организациями. По мнению Алексея Орлова, к 2024 году муниципалитет рассчитывает создать условия для вовлечения в добровольческую деятельность не менее 270 тысяч жителей уральской столицы ежегодно.