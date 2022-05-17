Источник: большой экзамен Куйвашева сорван из-за отпуска

18 мая 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

Отчет Евгения Куйвашева перед депутатами пройдет в июне Фото: Александр Мамаев © URA.RU Ежегодный отчет свердловского губернатора Евгения Куйвашева перед депутатами заксобрания, ранее планировавшийся на 24 мая, перенесен. Как сообщил URA.RU источник в парламенте, слушание в этот день не состоится из-за отпуска главы региона. Спикер заксо Людмила Бабушкина подтвердила агентству, что доклад готовятся заслушать летом. «Губернатор во вторник [24 мая, в день очередного заседания] еще будет в отпуске. В проекте повестки его доклада нет», — поделился собеседник, знакомый с планом предстоящей сессии. По предварительным данным, теперь отчет Куйвашева ожидается на одном из следующих заседаний — 7 или 28 июня. Бабушкина в разговоре с URA.RU тоже допустила, что губернаторский доклад будет заслушан в июне. «А 24 мая мы будем рассматривать другой отчет о деятельности областного правительства по социальным вопросам. Будет докладывать не губернатор, а министр социальной политики [Андрей Злоказов]. Мы не хотим накладывать один вопрос на другой», — уточнила спикер парламента. Отчет губернатора Куйвашева о работе свердловского правительства за 2021 год ранее планировался на вторую половину весны. Депутаты подготовили главе региона 14 вопросов об экономике, социальной сфере и экологии. В прошлом году Куйвашев выступал с отчетом 16 июня. Ради этого заксобранию пришлось нарушить давнюю традицию: заседание состоялось не во вторник, 15 июня, а в среду. Тогда губернатор доложил депутатам о росте числа безработных, работе правоохранителей, объемах производства и другом. 16 мая Куйвашев ушел в отпуск на полторы недели. Вместо него временным руководителем стал первый замгубернатора Алексей Шмыков. В политкругах отпуск шефа связывают со скорым решением Кремля о согласовании Куйвашева на новый губернаторский срок. Популярна версия, что после выхода из отпуска глава региона встретится с президентом Владимиром Путиным.

Ежегодный отчет свердловского губернатора Евгения Куйвашева перед депутатами заксобрания, ранее планировавшийся на 24 мая, перенесен. Как сообщил URA.RU источник в парламенте, слушание в этот день не состоится из-за отпуска главы региона. Спикер заксо Людмила Бабушкина подтвердила агентству, что доклад готовятся заслушать летом. «Губернатор во вторник [24 мая, в день очередного заседания] еще будет в отпуске. В проекте повестки его доклада нет», — поделился собеседник, знакомый с планом предстоящей сессии. По предварительным данным, теперь отчет Куйвашева ожидается на одном из следующих заседаний — 7 или 28 июня. Бабушкина в разговоре с URA.RU тоже допустила, что губернаторский доклад будет заслушан в июне. «А 24 мая мы будем рассматривать другой отчет о деятельности областного правительства по социальным вопросам. Будет докладывать не губернатор, а министр социальной политики [Андрей Злоказов]. Мы не хотим накладывать один вопрос на другой», — уточнила спикер парламента. Отчет губернатора Куйвашева о работе свердловского правительства за 2021 год ранее планировался на вторую половину весны. Депутаты подготовили главе региона 14 вопросов об экономике, социальной сфере и экологии. В прошлом году Куйвашев выступал с отчетом 16 июня. Ради этого заксобранию пришлось нарушить давнюю традицию: заседание состоялось не во вторник, 15 июня, а в среду. Тогда губернатор доложил депутатам о росте числа безработных, работе правоохранителей, объемах производства и другом. 16 мая Куйвашев ушел в отпуск на полторы недели. Вместо него временным руководителем стал первый замгубернатора Алексей Шмыков. В политкругах отпуск шефа связывают со скорым решением Кремля о согласовании Куйвашева на новый губернаторский срок. Популярна версия, что после выхода из отпуска глава региона встретится с президентом Владимиром Путиным.