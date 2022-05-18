Кадыров рассказал о ходе спецоперации на Украине

Сейчас спецоперация идет точно по плану, сообщил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сейчас российские военные действует по четкому плану в проведении спецоперации на Украине. Такое заявление сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на просветительском марафоне «Новые горизонты», который организовало общество «Знание». Трансляция идет на телеканале «Россия 24».

«Ситуация спокойная. Сейчас 100% мы идем по плану. [Мы] освободим Украину от этих шайтанов», — сказал Кадыров.

Россия в конце февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.