Ъ: пермский экс-губернатор возьмет на работу прокурора

Андрей Назаров будет заниматься курортами Северного Кавказа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший заместитель прокурора по Пермскому краю Андрей Назаров может перейти на работу в АО «Корпорация развития курортов Северного Кавказа». Эта структура подконтрольна министерству экономического развития РФ, которое возглавляет бывший пермский губернатор Максим Решетников.

«Бывший заместитель прокурора Пермского края Андрей Назаров трудоустраивается в АО „Корпорация развития курортов Северного Кавказа“», — сообщают источники «Коммерсант-Прикамье». Его должность они не раскрывают. URA.RU направило запрос в пресс-службу корпорации. На момент публикации ответ не был получен.

Андрей Назаров в разное время работал прокурором Кизела, руководителем следственного отдела краевого управления СК РФ по Пермскому району, был прокурором Перми, заместителем краевого прокурора. Он уволился со службы 13 мая.

«Корпорация развития курортов Северного Кавказа» была учреждена в 2010 году. Она занимается управлением шестью особыми экономическими зонами в составе туристического кластера на Северном Кавказе. Основным владельцем корпорации является минэкономразвития РФ, которое с 2020 года возглавляет Максим Решетников.