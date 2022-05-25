Екатеринбургские художники разрисовали фудмаркет Estory в торгово-развлекательном центре «Гринвич». Об этом сообщил художник Александр Конышев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Большая работа с лучшей командой. Много бессонных ночей, порезанный бумаги, приклеенной пленки, затупленных ножей, аэрозольной краски, угар и веселье», — поделился Конышев.
Художники разрисовали более 120 метров площади фудмаркета. В своем творчестве художники старались передать истории о вкусном в сюрреалистичных образах. Одним из объектов стала 50-метровая тарелка супа, также в «Гринвиче» появилась стена с шрифтовой композицией.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге появятся городские идолы и огромный младенец в рамках фестиваля, который пройдет с мая по ноябрь. Также агентство рассказывало о появлении первой в России стены памяти жертвам СПИД, которую открыли в Екатеринбурге.
Тарелка с супом размером в 50 квадратных метров
Фото: личная страница Александра Корнышева в соцсети «ВКонтакте»
Шрифтовая композиция в «Гринвиче»
Фото: личная страница Александра Корнышева в соцсети «ВКонтакте»
Фото: личная страница Александра Корнышева в соцсети «ВКонтакте»
Фото: личная страница Александра Корнышева в соцсети «ВКонтакте»
Фото: личная страница Александра Корнышева в соцсети «ВКонтакте»
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Екатеринбургские художники разрисовали фудмаркет Estory в торгово-развлекательном центре «Гринвич». Об этом сообщил художник Александр Конышев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Большая работа с лучшей командой. Много бессонных ночей, порезанный бумаги, приклеенной пленки, затупленных ножей, аэрозольной краски, угар и веселье», — поделился Конышев. Художники разрисовали более 120 метров площади фудмаркета. В своем творчестве художники старались передать истории о вкусном в сюрреалистичных образах. Одним из объектов стала 50-метровая тарелка супа, также в «Гринвиче» появилась стена с шрифтовой композицией. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге появятся городские идолы и огромный младенец в рамках фестиваля, который пройдет с мая по ноябрь. Также агентство рассказывало о появлении первой в России стены памяти жертвам СПИД, которую открыли в Екатеринбурге.