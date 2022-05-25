Екатеринбургские художники разрисовали Гринвич. Фото

26 мая 2022 в 07:19 Размер текста - 17 +

Екатеринбургские художники разрисовали фудмаркет Estory в «Гринвиче» Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбургские художники разрисовали фудмаркет Estory в торгово-развлекательном центре «Гринвич». Об этом сообщил художник Александр Конышев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Большая работа с лучшей командой. Много бессонных ночей, порезанный бумаги, приклеенной пленки, затупленных ножей, аэрозольной краски, угар и веселье», — поделился Конышев. Художники разрисовали более 120 метров площади фудмаркета. В своем творчестве художники старались передать истории о вкусном в сюрреалистичных образах. Одним из объектов стала 50-метровая тарелка супа, также в «Гринвиче» появилась стена с шрифтовой композицией. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге появятся городские идолы и огромный младенец в рамках фестиваля, который пройдет с мая по ноябрь. Также агентство рассказывало о появлении первой в России стены памяти жертвам СПИД, которую открыли в Екатеринбурге. Тарелка с супом размером в 50 квадратных метров Фото: личная страница Александра Корнышева в соцсети «ВКонтакте» Шрифтовая композиция в «Гринвиче» Фото: личная страница Александра Корнышева в соцсети «ВКонтакте» Фото: личная страница Александра Корнышева в соцсети «ВКонтакте» Фото: личная страница Александра Корнышева в соцсети «ВКонтакте» Фото: личная страница Александра Корнышева в соцсети «ВКонтакте»

Екатеринбургские художники разрисовали фудмаркет Estory в торгово-развлекательном центре «Гринвич». Об этом сообщил художник Александр Конышев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Большая работа с лучшей командой. Много бессонных ночей, порезанный бумаги, приклеенной пленки, затупленных ножей, аэрозольной краски, угар и веселье», — поделился Конышев. Художники разрисовали более 120 метров площади фудмаркета. В своем творчестве художники старались передать истории о вкусном в сюрреалистичных образах. Одним из объектов стала 50-метровая тарелка супа, также в «Гринвиче» появилась стена с шрифтовой композицией. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге появятся городские идолы и огромный младенец в рамках фестиваля, который пройдет с мая по ноябрь. Также агентство рассказывало о появлении первой в России стены памяти жертвам СПИД, которую открыли в Екатеринбурге.