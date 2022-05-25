25 мая 2022

Екатеринбургские художники разрисовали Гринвич. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фудмаркет Estory в Гринвиче. Екатеринбург, фудмаркет, estory, авокадокедавра
Екатеринбургские художники разрисовали фудмаркет Estory в «Гринвиче» Фото:

Екатеринбургские художники разрисовали фудмаркет Estory в торгово-развлекательном центре «Гринвич». Об этом сообщил художник Александр Конышев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Большая работа с лучшей командой. Много бессонных ночей, порезанный бумаги, приклеенной пленки, затупленных ножей, аэрозольной краски, угар и веселье», — поделился Конышев.

Художники разрисовали более 120 метров площади фудмаркета. В своем творчестве художники старались передать истории о вкусном в сюрреалистичных образах. Одним из объектов стала 50-метровая тарелка супа, также в «Гринвиче» появилась стена с шрифтовой композицией.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге появятся городские идолы и огромный младенец в рамках фестиваля, который пройдет с мая по ноябрь. Также агентство рассказывало о появлении первой в России стены памяти жертвам СПИД, которую открыли в Екатеринбурге.

Тарелка с супом размером в 50 квадратных метров
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Шрифтовая композиция в «Гринвиче»
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Екатеринбургские художники разрисовали фудмаркет Estory в торгово-развлекательном центре «Гринвич». Об этом сообщил художник Александр Конышев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Большая работа с лучшей командой. Много бессонных ночей, порезанный бумаги, приклеенной пленки, затупленных ножей, аэрозольной краски, угар и веселье», — поделился Конышев. Художники разрисовали более 120 метров площади фудмаркета. В своем творчестве художники старались передать истории о вкусном в сюрреалистичных образах. Одним из объектов стала 50-метровая тарелка супа, также в «Гринвиче» появилась стена с шрифтовой композицией. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге появятся городские идолы и огромный младенец в рамках фестиваля, который пройдет с мая по ноябрь. Также агентство рассказывало о появлении первой в России стены памяти жертвам СПИД, которую открыли в Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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