В Челябинске ТРК восстановили трафик после санкций

Челябинцы сохранили привычку ходить в торговые центры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Торговые центры (ТЦ) районного формата в Челябинске восстановили трафику и не потерять в выручке. Ситуация у их конкурентов регионального формата сложнее, рассказали URA.RU участники арендного рынка.

«Есть показатель, который характеризует трафик посетителей. Это отношение количества вошедших к арендопригодной площади ТЦ (GLA). Он напрямую зависит от наличия якорных арендаторов, формата и арендопригодной площади. У нас закрыто меньше 10% такой площади. Поэтому падения объемов трафика гостей комплекса и выручки не столь критично», — сказал URA.RU директор управляющей компании «ТЦ «Фиеста» Александр Дадерко.

В «Фиесте» из пула арендаторов прекратили работу бренды Puma и Adidas. С ними ТЦ договорился о сроках ожидания: дали время, чтобы партнеры определились с настройкой логистики поставок продукции. Сам ТЦ работает в сегменте «средний» и «средний минус».

«Некоторые сложности у нас были, пока в течение месяца не работали отделы Sinsay. Но они возобновили деятельность, а мы за счет маркетинговой стратегии восстанавливаем трафик. Безусловно, наши партнеры пытаются экономить, в том числе, на рекламных возможностях комплексов. Но в общей корзине эти спады не так заметны. В целом, к чему гости привыкли в наших центрах — они это видят и получают», — заявил руководитель отдела развития маркетинга и рекламы ТК «Кольцо» и «Космос» Алексей Глебов.

Ситуация ожидания сложилась также в ТЦ регионального формата. В ТРК «Родник» URA.RU отметили, что ни с кем из арендаторов отношения не прекратились: все ждут. Вместе с тем, эксперты рынка указывают на испанскую компанию Inditex S.A., владеющую брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear. Она — якорный арендатор, и сворачивание его деятельности снижает трафик и выручку ТЦ. О величине падения в «Роднике» не говорят.