«Уральский Халк» Иван Штырков рассказал, на что потратит гонорар

Иван Штырков победил Михаила Колобегова в бое по правилам ММАФото: сообщество Russian Cagefighting Championship | RCC, vk.com
Боец смешанных единоборств из Екатеринбурга Иван Штырков поделился с журналистами, что гонорар после победы над Михаилом Колобеговым на турнире RCC 11 потратит на ремонт квартиры и поможет маме.
«Знаете, сколько у меня планов. Вообще хотел ремонт в квартире сделать. Также хочу маме купить машину. Но недорогую, на дорогую мне денег не хватит», — сказал Штырков журналисту «РБК Спорт». Размер гонорара не уточняется.
Иван Штырков нокаутировал ростовчанина Михаила Колобегова в первом раунде на турнире RCC 11. Для него эта победа стала 20-й в карьере. Он вернулся в лигу RCC из промоушена ACA (Absolute Championship Akhmat, российская промоутерская компания, — прим. ред.), где провел три поединка. Екатеринбургский боец уступил Магомеду Исмаилову и одержал две победы: над Муратом Гуговым и Артуром Астаховым.
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Боец смешанных единоборств из Екатеринбурга Иван Штырков поделился с журналистами, что гонорар после победы над Михаилом Колобеговым на турнире RCC 11 потратит на ремонт квартиры и поможет маме. «Знаете, сколько у меня планов. Вообще хотел ремонт в квартире сделать. Также хочу маме купить машину. Но недорогую, на дорогую мне денег не хватит», — сказал Штырков журналисту «РБК Спорт». Размер гонорара не уточняется. Иван Штырков нокаутировал ростовчанина Михаила Колобегова в первом раунде на турнире RCC 11. Для него эта победа стала 20-й в карьере. Он вернулся в лигу RCC из промоушена ACA (Absolute Championship Akhmat, российская промоутерская компания, — прим. ред.), где провел три поединка. Екатеринбургский боец уступил Магомеду Исмаилову и одержал две победы: над Муратом Гуговым и Артуром Астаховым.