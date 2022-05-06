«Уральский Халк» Иван Штырков отправил соперника в нокаут

06 мая 2022 в 23:06 Размер текста - 17 +

Спустя два года боец полутяжелого веса снова выступил в Екатеринбурге в промоушене RCC Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Боец смешанных единоборств из Екатеринбурга Иван Штырков встретился на турнире RCC 11 с ростовчанином Михаилом Колобеговым. Бой завершился уже в первом раунде победой Штыркова. В КРК «Уралец» состоялся турнир RCC MMA XI, в рамках которого прошли бои по правилам смешанных единоборств. Всего в программе турнира было 12 поединков, на которые приехали бойцы не только из России, но и из Швейцарии, Бразилии и Аргентины. В главном поединке встретились екатеринбуржец Иван Штырков и ростовчанин Михаил Колобегов. Уже в первом раунде Штырков перевел Колобегова в партер и начал добивать. В итоге одержал победу техническим нокаутом. Перед боем Штырков, который долгое время не выступал в Екатеринбурге, давал интервью, в котором делился своими эмоциями от предстоящего поединка. «Настало время вернуться в RCC. Просто должно было так случиться. У меня оставался один бой по контракту с ACA (Absolute Championship Akhmat, российская промоутерская компания, — прим. ред.), и я думал, продлевать соглашение или нет. Я понимал, что нужен дома. Здесь не только RCC и бои, тут еще Академия, команда „Архангел Михаил“[…] Если смотреть на тот опыт, который я приобрел за эти два года вне RCC… Надеюсь, что возвращаюсь намного лучше, сильнее, разнообразнее, выносливее, опытнее», — рассказывал Штырков. «Уральский Халк» успел подписаться в известном промоушене UFC, но его дисквалифицировали на два года из-за допинга перед дебютным боем. Затем сам боец признался в разговоре с URA.RU, что возвращаться в американский промоушн не собирается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Боец смешанных единоборств из Екатеринбурга Иван Штырков встретился на турнире RCC 11 с ростовчанином Михаилом Колобеговым. Бой завершился уже в первом раунде победой Штыркова. В КРК «Уралец» состоялся турнир RCC MMA XI, в рамках которого прошли бои по правилам смешанных единоборств. Всего в программе турнира было 12 поединков, на которые приехали бойцы не только из России, но и из Швейцарии, Бразилии и Аргентины. В главном поединке встретились екатеринбуржец Иван Штырков и ростовчанин Михаил Колобегов. Уже в первом раунде Штырков перевел Колобегова в партер и начал добивать. В итоге одержал победу техническим нокаутом. Перед боем Штырков, который долгое время не выступал в Екатеринбурге, давал интервью, в котором делился своими эмоциями от предстоящего поединка. «Настало время вернуться в RCC. Просто должно было так случиться. У меня оставался один бой по контракту с ACA (Absolute Championship Akhmat, российская промоутерская компания, — прим. ред.), и я думал, продлевать соглашение или нет. Я понимал, что нужен дома. Здесь не только RCC и бои, тут еще Академия, команда „Архангел Михаил“[…] Если смотреть на тот опыт, который я приобрел за эти два года вне RCC… Надеюсь, что возвращаюсь намного лучше, сильнее, разнообразнее, выносливее, опытнее», — рассказывал Штырков. «Уральский Халк» успел подписаться в известном промоушене UFC, но его дисквалифицировали на два года из-за допинга перед дебютным боем. Затем сам боец признался в разговоре с URA.RU, что возвращаться в американский промоушн не собирается.