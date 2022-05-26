Челябинские школьники сдают самый популярный экзамен

В регионе 18 тысяч выпускников выбрали обществознание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области девятиклассники приступили к сдаче обществознания. Это самый популярный экзамен из числа предметов по выбору, сообщили URA.RU в пресс-службе министерства образования региона.

«27 и 28 мая девятиклассники региона сдают экзамен по обществознанию. Как и в предыдущие годы, это самый популярный предмет среди выпускников. Его выбрали 18 тысяч ребят», — заявила первый замминистра образования и науки области Елена Коузова.

На выполнение заданий по обществознанию выделяется три часа. Экзамен включает в себя 24 задания: 16 заданий с кратким ответом и 8 заданий с развернутым ответом.

Итоги данного экзамена огласят не позднее 8 и 9 июня. Для получения аттестата об основном общем образовании выпускник 9 класса должен помимо обязательных предметов, математики и русского языка, успешно сдать два экзамена по предметам на выбор.

В итоговой аттестации по ОГЭ принимают участие более 35 тыс. школьников. Первые экзамены уже состоялись 19 и 20 мая по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам.