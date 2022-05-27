Автора фейка о «нападениях цыган» в Верхней Пышме могут посадить

Администратору пышминского паблика грозит уголовное дело за разжигание ненависти к цыганской диаспоре Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Полиция начала проверку администратора группы «Верхняя Пышма Live» в соцсети «ВКонтакте» после публикаций о конфликтах местных жителей с представителями цыганской диаспоры. Полиция не нашла подтверждений данным сообщениям и пришла к выводу, что это фейк.

«Я вчера был в полиции и давал объяснение по поводу „разжигания межнациональной розни“ так как сигналов, кроме паблика, нет нигде, нет заявлений о конкретных противоправных действиях, вообще ничего. Та проверка, которую организовали сотрудники полиции, ничего не выявила. Сам факт противоправного действия должен быть изложен в заявлении, которое никто не написал. Точнее, подписал коллективное, но не отнес», — написал администратор группы «Верхняя Пышма Live».

По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 282 УК РФ «о возбуждении ненависти или вражды». Мужчине грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы от года до четырех лет, либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

После его разговора с полицией из паблика пропали все сообщения о якобы имевших место конфликтных ситуациях. Информация о конфликте жителей Верхней Пышмы с табором начала распространяться в мае. А 25 мая толпа мужчин пришла к домам, где живут представители цыганской диаспоры. На место вызывали полицию.