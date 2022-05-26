Полиция Верхней Пышмы назвала фейком нападения цыган на детей

26 мая 2022 в 21:40 Размер текста - 17 +

В полиции подчеркнули, что цыгане являются гражданами России и живут в Верхней Пышме с 2014 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Проверка, проведенная полицией Верхней Пышмы, показала, что представители цыганской диаспоры, проживающие на улице Красноармейской, не нападали на местных детей. Об этом заявили в пресс-службе УМВД, комментируя публикации в СМИ и соцсетях. Силовики разобрали два анонимных поста в группе «Верхняя Пышма Live» во «ВКонтакте» — от 18-го и 19 мая. В первом говорилось, что группа цыган якобы довела до слез сына автора сообщения. Во втором — что четверо-пятеро цыган пытались забрать у ребенка самокат. Автор первого поста отказалась писать заявление в полицию. А автор второго — пояснила, что к ее сыну действительно подходили цыгане, но противоправных действий не совершали, отчиталась полиция. Новость по теме В Верхней Пышме толпа парней вышла на разборки с цыганами. Видео «[Также] опрошены граждане, проживающие в районе ул. Красноармейская дом 4 и дом 6. Заявлений от опрошенных граждан не поступило, основные претензии [к цыганам], которые высказывали опрошенные граждане, это то, что соседи ведут себя шумно и то, что дети бегают гурьбой по двору. Полиция убедительно просит жителей не разжигать конфликт, а быть объективными к той информации, которая размещается в СМИ», — резюмировали в полиции. Информация о конфликте жителей Верхней Пышмы с табором начала распространяться в мае. А накануне толпа крепких мужчин пришла к домам, где живут цыгане. На место вызывали полицию.

Проверка, проведенная полицией Верхней Пышмы, показала, что представители цыганской диаспоры, проживающие на улице Красноармейской, не нападали на местных детей. Об этом заявили в пресс-службе УМВД, комментируя публикации в СМИ и соцсетях. Силовики разобрали два анонимных поста в группе «Верхняя Пышма Live» во «ВКонтакте» — от 18-го и 19 мая. В первом говорилось, что группа цыган якобы довела до слез сына автора сообщения. Во втором — что четверо-пятеро цыган пытались забрать у ребенка самокат. Автор первого поста отказалась писать заявление в полицию. А автор второго — пояснила, что к ее сыну действительно подходили цыгане, но противоправных действий не совершали, отчиталась полиция. «[Также] опрошены граждане, проживающие в районе ул. Красноармейская дом 4 и дом 6. Заявлений от опрошенных граждан не поступило, основные претензии [к цыганам], которые высказывали опрошенные граждане, это то, что соседи ведут себя шумно и то, что дети бегают гурьбой по двору. Полиция убедительно просит жителей не разжигать конфликт, а быть объективными к той информации, которая размещается в СМИ», — резюмировали в полиции. Информация о конфликте жителей Верхней Пышмы с табором начала распространяться в мае. А накануне толпа крепких мужчин пришла к домам, где живут цыгане. На место вызывали полицию.