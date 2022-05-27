Пермский полицейский попал под «уголовку» после смертельного ДТП

28 мая 2022 в 00:19 Размер текста - 17 +

В Пермском крае в отношении полицейского возбудили дело после смертельной аварии Фото: Алексей Гущин © URA.RU Капитан березниковского отдела полиции стал фигурантом уголовного дела, после того как не отреагировал на сообщения о пьяном водителе, который позже насмерть сбил ребенка. Об этом пишет издание «КП-Пермь» с отсылкой на telegram-канал Baza. Информация о нетрезвом водителе поступила в отдел 6 мая, но наряд полиции поехал искать его лишь после повторного сигнала. Не найденный нарушитель через день снова пьяным выехал на городские улицы. «В результате 11-летний мальчик погиб на месте, еще один подросток получил тяжелые травмы и попал в больницу. По ходу дела выяснилось, что водитель уже дважды судим за угон машины и кражу. <…> Отвечать за такой исход будет медлительный капитан С.: на него возбудили „уголовку“ о халатности. Ему может грозить до пяти лет», — пишет издание. Смертельное ДТП произошло на одном из перекрестков Березников. Впоследствии горожане обратились в следственный комитет с требованием провести расследование в отношении местных полицейских, которые вовремя не отреагировали на сообщения. Также одноклассники погибшего мальчика отказались от выпускного в память от товарище.

Капитан березниковского отдела полиции стал фигурантом уголовного дела, после того как не отреагировал на сообщения о пьяном водителе, который позже насмерть сбил ребенка. Об этом пишет издание «КП-Пермь» с отсылкой на telegram-канал Baza. Информация о нетрезвом водителе поступила в отдел 6 мая, но наряд полиции поехал искать его лишь после повторного сигнала. Не найденный нарушитель через день снова пьяным выехал на городские улицы. «В результате 11-летний мальчик погиб на месте, еще один подросток получил тяжелые травмы и попал в больницу. По ходу дела выяснилось, что водитель уже дважды судим за угон машины и кражу. <…> Отвечать за такой исход будет медлительный капитан С.: на него возбудили „уголовку“ о халатности. Ему может грозить до пяти лет», — пишет издание. Смертельное ДТП произошло на одном из перекрестков Березников. Впоследствии горожане обратились в следственный комитет с требованием провести расследование в отношении местных полицейских, которые вовремя не отреагировали на сообщения. Также одноклассники погибшего мальчика отказались от выпускного в память от товарище.