В Челябинской области выросли темпы ипотечного кредитования

Порядка 85 процентов сделок было направлено на приобретение квартир Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области с января по апрель 2022 года в 1,6 раза выросли темпы ипотечного кредитования. Об этом сообщает пресс-служба банка ДОМ.РФ.

«Наиболее высокие темпы роста кредитования зафиксированы в Краснодарском крае — в 2,8 раза, Красноярском крае — в 1,8 раза, Ростовской и Челябинской областях — в 1,6 раза, Республике Татарстан и Приморском крае — в 1,5 раза. Жилищные условия с помощью этих кредитных средств улучшили 15 тысяч семей», — уточнили в пресс-службе банка.

В пресс-службе кредитной организации добавили, что в пятерку лидеров по объему исполненных сделок за четыре месяца вошли Москва (16,6 млрд руб.), Санкт-Петербург (5,3 млрд руб.), Подмосковье (5,2 млрд руб.), Краснодарский край (3,2 млрд руб.) и Свердловская область (3 млрд руб.). Чаще всего заемщики использовали льготную госпрограмму «Семейная ипотека» — в 38 процентах случаев.

Льготной ипотекой на новостройки воспользовались треть заемщиков, а недвижимость на вторичном рынке приобретали в кредит 13 процентов жителей. При этом 85 процентов сделок было направлено на приобретение квартир.

Ранее URA.RU сообщало, что количество поданных и одобренных ипотечных займов в Челябинске в апреле по сравнению с мартом сократилось в два раза. В конце мая в компании «МегаФон» отметили, что популярность сайтов по продаже недвижимости снизилась на 44 процента по сравнению с прошлым годом. Низкий спрос привел к тому, что стоимость трети квартир в Челябинске уменьшилась, а сроки экспозиции недвижимости на рынке выросли в два раза.

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