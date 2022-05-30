Мишустин рассказал, что ожидает от «Иннопрома» в Екатеринбурге

Мишустин считает, что «Иннопром» поможет увеличить взаимный товарооборот и торговлю Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин возлагает большие надежды на международную промышленную выставку «Иннопром-2022» в Екатеринбурге. Об этом глава правительства России заявил во время переговоров с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

«Российский прямые накопленные инвестиции за последние 15 лет составили около 17 миллиардов долларов, увеличиваются капиталовложения казахстанского бизнеса в экономику России. Дополнительные возможности, на мой взгляд, откроет выставка „Иннопром“, которая состоится в июле этого года в Екатеринбурге», — завил премьер. Он также отметил, что в 2022 году Казахстан выступает в качестве страны партнера выставки.

Мишустин ожидает, что на площадке «Иннопрома» будет заключено много партнерских соглашений, договоров, коммерческих контрактов. Благодаря им в дальнейшем будет увеличен взаимный товарооборот и торговля.

Международная промышленная выставка «Иннопром-2022» пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. В программе запланировали 20 мероприятий, в том числе проект «Екатеринбург-2045: эскизы будущего». Источники агентства сообщают, что главным гостем «Иннопрома» станет премьер-министр РФ Михаил Мишустин.