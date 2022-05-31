Тюменцы часами стоят в пробках, чтобы попасть в ХМАО

31 мая 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

Водители считают, что дорожные заторы на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» появились из-за ремонтных работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за ремонта автодороги «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» водители часами вынуждены стоять в километровых пробках. Об этом URA.RU рассказал один из тюменских дальнобойщиков. «В пробках приходится стоять буквально каждые 80 километров. Где — то 10 минут, где — то 30 минут, а то и больше. Все зависит от загруженности дороги. Но в целом, время пути из Тюмени в Ханты-Мансийск увеличилось на полтора — два часа. Разница существенная», — пояснил собеседник агентства. По словам югорских водителей, время пути из ХМАО в Тюмень также увеличилось. «Я работаю дальнобойщиком и могу сказать, что пробки на трассе Р-404 начали появляться еще в конце апреля. Сейчас, конечно, ситуация посложнее: машин на дорогах стало больше, стоять приходится дольше», — рассказал он в беседе с URA.RU. В ФКУ «Уралуправтодор», которое занимается ремонтом трассы Р-404 «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», агентству сообщили, что крупные пробки на указанной автодороге вряд ли возникли из-за дорожных работ. «Трасса Р-404 от Тюмени до 147 км уже имеет четыре полосы. Сейчас ведутся работы на участке 147-154 км, там действует снижение скорости, даже не реверсивное движение», — сообщили URA.RU в пресс-службе учреждения.

Из-за ремонта автодороги «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» водители часами вынуждены стоять в километровых пробках. Об этом URA.RU рассказал один из тюменских дальнобойщиков. «В пробках приходится стоять буквально каждые 80 километров. Где — то 10 минут, где — то 30 минут, а то и больше. Все зависит от загруженности дороги. Но в целом, время пути из Тюмени в Ханты-Мансийск увеличилось на полтора — два часа. Разница существенная», — пояснил собеседник агентства. По словам югорских водителей, время пути из ХМАО в Тюмень также увеличилось. «Я работаю дальнобойщиком и могу сказать, что пробки на трассе Р-404 начали появляться еще в конце апреля. Сейчас, конечно, ситуация посложнее: машин на дорогах стало больше, стоять приходится дольше», — рассказал он в беседе с URA.RU. В ФКУ «Уралуправтодор», которое занимается ремонтом трассы Р-404 «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», агентству сообщили, что крупные пробки на указанной автодороге вряд ли возникли из-за дорожных работ. «Трасса Р-404 от Тюмени до 147 км уже имеет четыре полосы. Сейчас ведутся работы на участке 147-154 км, там действует снижение скорости, даже не реверсивное движение», — сообщили URA.RU в пресс-службе учреждения.