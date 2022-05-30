Наталья Котова анонсировала открытие автогородка 1 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в День защиты детей на площади Революции откроется детский автогородок с постом ДПС. Об этом перед открытием новой локации 31 мая заявила мэр Наталья Котова.

«Мы давно хотели организовать обучающий городок, где можно детям объяснить и показать правила дорожного движения, чтобы они знали, как обезопасить себя на дорогах. Дети на занятиях смогут примерить на себя роль как водителя, так и пешехода», — цитирует пресс-служба мэрии Наталью Котову.

В городке установлены дорожные знаки и светофоры, с помощью разметки смоделирована система транспортных дорог. Для создания реальных условий установлены макеты остановок общественного транспорта, автозаправки, пост ДПС. Для проведения занятий с детьми приобретены велосипеды, самокаты, веломобили.

Современное пространство для юных челябинцев организовано по инициативе мэрии Челябинска совместно с ГУ МВД по области и городским УМВД. По завершении лета автогородок переместят на постоянную площадку на территории детско-юношеской школы по техническим видам спорта. В перспективе такие обучающие локации будут размещены в каждом районе.

В автогородке для детей создадут реальные условия движения транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Площадки для изучения ПДД должны со временем появится во всех районах Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU