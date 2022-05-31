Представитель Путина раскритиковал отказ РФ от стандартов Запада

01 июня 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

Выход РФ из Болонской системы ударит по бюджетам вузов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Выход из Болонской системы сократит влияние России в мире и ударит по бюджетам вузов. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. «Это нанесет сильнейший удар по бюджетам отечественных высших учебных заведений, равно как и сократит российское влияние в мире, которое во многом связано с выпускниками наших вузов», — высказал мнение Швыдкой «Российской газете». Он убежден, что при обсуждениях об изменении системы высшего образования в России необходимо помнить об этом. Он также уверен, что выход России из этой системы «сделает ничтожными все договоры о взаимном признании дипломов не только в странах СНГ, но и далеко за пределами постсоветского пространства». По его словам, такой шаг вызовет неготовность иностранцев обучаться в РФ. Замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев на заседании совета ректоров творческих вузов заявлял, что Минобрнауки не планирует «ломать» существующую в РФ систему образования ради отказа от Болонского процесса. Собрание состоялось в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в июне этого года депутаты обсудят вопрос о выходе РФ из Болонской системы образования. Это произошло после того, как глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал Болонскую систему прожитым в России этапом. Позже в Министерстве образования РФ заявили, что отказ от Болонской системы не предполагает возвращения к советской. Россия присоединилась к Болонскому процессу, предусматривающему переход системы образования от специалитета к бакалавриату и магистратуре, в 2003 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Выход из Болонской системы сократит влияние России в мире и ударит по бюджетам вузов. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. «Это нанесет сильнейший удар по бюджетам отечественных высших учебных заведений, равно как и сократит российское влияние в мире, которое во многом связано с выпускниками наших вузов», — высказал мнение Швыдкой «Российской газете». Он убежден, что при обсуждениях об изменении системы высшего образования в России необходимо помнить об этом. Он также уверен, что выход России из этой системы «сделает ничтожными все договоры о взаимном признании дипломов не только в странах СНГ, но и далеко за пределами постсоветского пространства». По его словам, такой шаг вызовет неготовность иностранцев обучаться в РФ. Замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев на заседании совета ректоров творческих вузов заявлял, что Минобрнауки не планирует «ломать» существующую в РФ систему образования ради отказа от Болонского процесса. Собрание состоялось в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в июне этого года депутаты обсудят вопрос о выходе РФ из Болонской системы образования. Это произошло после того, как глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал Болонскую систему прожитым в России этапом. Позже в Министерстве образования РФ заявили, что отказ от Болонской системы не предполагает возвращения к советской. Россия присоединилась к Болонскому процессу, предусматривающему переход системы образования от специалитета к бакалавриату и магистратуре, в 2003 году.