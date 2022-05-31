Пермяки возродят популярный советский мультфильм

01 июня 2022 в 10:41 Размер текста - 17 +

Мультфильм основан на реальных событиях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермские мультипликаторы, совместно с ребятами из коми-пермяцкого округа, начали работать над новым мультиком из цикла «Сказки деда Опони». Он был популярен в 80-е годы прошлого века. Мультфильм расскажет историю синельщика Егора — мастера по окрашиванию тканей для пошива коми-пермяцкой одежды, который жил в селе Архангельское Кудымкарского района. «Мы хотим снять целую серию мультфильмов по сказкам народов Пермского края. Это коми-пермяки, удмурты, башкиры, татары и русские. А рассказывать все сказки будет дед Опонь — коми-пермяк. В проект вовлечены три поколения пермских мультипликаторов: те, кто снимал мультфильмы на Пермьтелефильме, а также педагоги по мультипликации и дети, которые постигают азы анимации в мультстудии «Анимашка», сообщается в группе в соцсети «ВКонтакте» «Дед Опонь». Мультфильм планируется закончить к февралю 2023 года. Дед Опонь — герой, созданный на студии «Пермьтелефильм» в 1982 году художницей Людмилой Ольшевской. В те годы, мультик выходил на пермском телевидении и пользовался популярностью. Пермские мультипликаторы уже создали две новые серии мультика, про Егора — уже третья. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Пермские мультипликаторы, совместно с ребятами из коми-пермяцкого округа, начали работать над новым мультиком из цикла «Сказки деда Опони». Он был популярен в 80-е годы прошлого века. Мультфильм расскажет историю синельщика Егора — мастера по окрашиванию тканей для пошива коми-пермяцкой одежды, который жил в селе Архангельское Кудымкарского района. «Мы хотим снять целую серию мультфильмов по сказкам народов Пермского края. Это коми-пермяки, удмурты, башкиры, татары и русские. А рассказывать все сказки будет дед Опонь — коми-пермяк. В проект вовлечены три поколения пермских мультипликаторов: те, кто снимал мультфильмы на Пермьтелефильме, а также педагоги по мультипликации и дети, которые постигают азы анимации в мультстудии «Анимашка», сообщается в группе в соцсети «ВКонтакте» «Дед Опонь». Мультфильм планируется закончить к февралю 2023 года. Дед Опонь — герой, созданный на студии «Пермьтелефильм» в 1982 году художницей Людмилой Ольшевской. В те годы, мультик выходил на пермском телевидении и пользовался популярностью. Пермские мультипликаторы уже создали две новые серии мультика, про Егора — уже третья.