Экс-губернатор Пермского края попал под санкции США

Министр экономического развития РФ, бывший губернатор Пермского края Максим Решетников включен в санкционные списки минфина США. Сообщение размещено на сайте «Коммерсант Прикамье».
«Министр экономического развития РФ, экс-губернатор Пермского края Максим Решетников включен в санкционные списки американского минфина», — указано в информации. Решетникову запрещено въезжать на территорию США, а также заключать сделки с американскими компаниями.
Ранее URA.RU сообщало, что Австралия включила в санкционные списки бывшего министра культуры Пермского края Николая Новичкова. Также в санкционные списки ЕС, США, Австралии и Японии попали все депутаты Госдумы от Пермского края. Санкции вводятся на фоне вынужденной спецоперации РФ на территории Украины.
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Министр экономического развития РФ, бывший губернатор Пермского края Максим Решетников включен в санкционные списки минфина США. Сообщение размещено на сайте «Коммерсант Прикамье». «Министр экономического развития РФ, экс-губернатор Пермского края Максим Решетников включен в санкционные списки американского минфина», — указано в информации. Решетникову запрещено въезжать на территорию США, а также заключать сделки с американскими компаниями. Ранее URA.RU сообщало, что Австралия включила в санкционные списки бывшего министра культуры Пермского края Николая Новичкова. Также в санкционные списки ЕС, США, Австралии и Японии попали все депутаты Госдумы от Пермского края. Санкции вводятся на фоне вынужденной спецоперации РФ на территории Украины.