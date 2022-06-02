02 июня 2022
01 июня 2022

Экс-губернатор Пермского края попал под санкции США

© Служба новостей «URA.RU»
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Последний прямой эфир в Инстаграмме министра экономразвития Решетникова Максима в г. Пермь, решетников максим
Экс-губернатор Прикамья попал в санкционные списки США Фото:

Министр экономического развития РФ, бывший губернатор Пермского края Максим Решетников включен в санкционные списки минфина США. Сообщение размещено на сайте «Коммерсант Прикамье».

«Министр экономического развития РФ, экс-губернатор Пермского края Максим Решетников включен в санкционные списки американского минфина», — указано в информации. Решетникову запрещено въезжать на территорию США, а также заключать сделки с американскими компаниями.

Ранее URA.RU сообщало, что Австралия включила в санкционные списки бывшего министра культуры Пермского края Николая Новичкова. Также в санкционные списки ЕС, США, Австралии и Японии попали все депутаты Госдумы от Пермского края. Санкции вводятся на фоне вынужденной спецоперации РФ на территории Украины.

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Министр экономического развития РФ, бывший губернатор Пермского края Максим Решетников включен в санкционные списки минфина США. Сообщение размещено на сайте «Коммерсант Прикамье». «Министр экономического развития РФ, экс-губернатор Пермского края Максим Решетников включен в санкционные списки американского минфина», — указано в информации. Решетникову запрещено въезжать на территорию США, а также заключать сделки с американскими компаниями. Ранее URA.RU сообщало, что Австралия включила в санкционные списки бывшего министра культуры Пермского края Николая Новичкова. Также в санкционные списки ЕС, США, Австралии и Японии попали все депутаты Госдумы от Пермского края. Санкции вводятся на фоне вынужденной спецоперации РФ на территории Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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