Футбольный клуб заново создал старую форму игроков
Пермский футбольный клуб «Амкар» выпустил линейку формы, в которой обыграл будущего финалиста Лиги Европы «Фулхэм». Об этом сообщается в telegram-канале клуба.
«Именно в этой форме пермский „Амкар“ победил на своём поле лондонский „Фулхэм“ 27 августа 2009 года. Об этом напоминает деталь на внутренней стороне футболки — схема гола Мартина Кушева в ворота англичан», — говорится в посте.
В гостевой вариации этой формы «Амкар» победил «Спартак» в Кубке. Это произошло 12 сентября 1998 года.
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