07 апреля 2025

Пермский «Амкар» воссоздал форму, в которой сыграл свой важнейший матч. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Футбольный клуб заново создал старую форму игроков
Футбольный клуб заново создал старую форму игроков Фото:

Пермский футбольный клуб «Амкар» выпустил линейку формы, в которой обыграл будущего финалиста Лиги Европы «Фулхэм». Об этом сообщается в telegram-канале клуба.

«Именно в этой форме пермский „Амкар“ победил на своём поле лондонский „Фулхэм“ 27 августа 2009 года. Об этом напоминает деталь на внутренней стороне футболки — схема гола Мартина Кушева в ворота англичан», — говорится в посте.

В гостевой вариации этой формы «Амкар» победил «Спартак» в Кубке. Это произошло 12 сентября 1998 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский футбольный клуб «Амкар» выпустил линейку формы, в которой обыграл будущего финалиста Лиги Европы «Фулхэм». Об этом сообщается в telegram-канале клуба. «Именно в этой форме пермский „Амкар“ победил на своём поле лондонский „Фулхэм“ 27 августа 2009 года. Об этом напоминает деталь на внутренней стороне футболки — схема гола Мартина Кушева в ворота англичан», — говорится в посте. В гостевой вариации этой формы «Амкар» победил «Спартак» в Кубке. Это произошло 12 сентября 1998 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...