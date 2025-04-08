В пермских санаториях стало меньше отдыхающих

За два месяца 2025 года санатории Пермского края посетило свыше 21 тысячи отдыхающих. Гости провели в них более 122 тысяч ночей. Однако по сравнению с показателями января-февраля 2024 года, интерес к отдыху в здравницах снизился.
«В первые месяцы 2024 года посещаемость курортных учреждений была выше на 8%. В рейтинге по посещаемости санаториев в 2025 году Пермский край занял 11 место. В тройке лидеров оказались Краснодарский край (138 тысяч посетителей), Ставропольский край (110 тысяч отдыхающих) и Москва (65,8 тысяч)» — сообщают аналитики портала «Санатории-России.рф».
Ранее URA.RU сообщало о том, что Пермское УФАС проверит санатории региона на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Ведомство даст оценку обоснованности стоимости путевок после публикаций в СМИ. Аналогичную проверку проводит и краевая прокуратура. В январе 2025 года стоимость путевок в пермские санатории в среднем составила 5,4 тысячи рублей в сутки. Среди субъектов России край занял четвертое место по этому показателю. Пермяков возмутила высокая стоимость отдыха.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!