08 апреля 2025

В пермских санаториях стало меньше отдыхающих

«Санатории-России.рф»: число отдыхающих в пермских санаториях снизилось на 8%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В рейтинге по посещаемости санаториев в 2025 году Пермский край занял 11 место
В рейтинге по посещаемости санаториев в 2025 году Пермский край занял 11 место Фото:

За два месяца 2025 года санатории Пермского края посетило свыше 21 тысячи отдыхающих. Гости провели в них более 122 тысяч ночей. Однако по сравнению с показателями января-февраля 2024 года, интерес к отдыху в здравницах снизился. 

«В первые месяцы 2024 года посещаемость курортных учреждений была выше на 8%. В рейтинге по посещаемости санаториев в 2025 году Пермский край занял 11 место. В тройке лидеров оказались Краснодарский край (138 тысяч посетителей), Ставропольский край (110 тысяч отдыхающих) и Москва (65,8 тысяч)» — сообщают аналитики портала «Санатории-России.рф».

Ранее URA.RU сообщало о том, что Пермское УФАС проверит санатории региона на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Ведомство даст оценку обоснованности стоимости путевок после публикаций в СМИ. Аналогичную проверку проводит и краевая прокуратура. В январе 2025 года стоимость путевок в пермские санатории в среднем составила 5,4 тысячи рублей в сутки. Среди субъектов России край занял четвертое место по этому показателю. Пермяков возмутила высокая стоимость отдыха.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За два месяца 2025 года санатории Пермского края посетило свыше 21 тысячи отдыхающих. Гости провели в них более 122 тысяч ночей. Однако по сравнению с показателями января-февраля 2024 года, интерес к отдыху в здравницах снизился.  «В первые месяцы 2024 года посещаемость курортных учреждений была выше на 8%. В рейтинге по посещаемости санаториев в 2025 году Пермский край занял 11 место. В тройке лидеров оказались Краснодарский край (138 тысяч посетителей), Ставропольский край (110 тысяч отдыхающих) и Москва (65,8 тысяч)» — сообщают аналитики портала «Санатории-России.рф». Ранее URA.RU сообщало о том, что Пермское УФАС проверит санатории региона на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Ведомство даст оценку обоснованности стоимости путевок после публикаций в СМИ. Аналогичную проверку проводит и краевая прокуратура. В январе 2025 года стоимость путевок в пермские санатории в среднем составила 5,4 тысячи рублей в сутки. Среди субъектов России край занял четвертое место по этому показателю. Пермяков возмутила высокая стоимость отдыха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...