07 апреля 2025

Энергетики вернулись в число крупных спонсоров пермского футбольного клуба

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2023 году компания уже входила в число крупных спонсоров команды
В 2023 году компания уже входила в число крупных спонсоров команды Фото:

Генеральный партнером футбольного клуба «Амкар Пермь» стало ПАО «Пермэнергосбыт». Соглашение с компанией заключили 8 апреля. 

«В рамках договора логотип общества разместится на игровой форме. А также на мероприятиях и в соцсетях клуба», — сообщает ФК в своем telegram-канале. 

В 2023 году энергосбытовая компания уже была ключевым спонсором «Амкара». Тогда она выделила 80 млн рублей клубу. Еще 125 млн рублей команда получила из краевой казны. В тот сезон у клуба был рекордный бюджет — более 200 млн рублей. Ставились ставки на то, что «Амкар» пройдет в следующую лигу — ФНЛ.

Однако «Амкар» тогда занял лишь восьмое место во второй лиге (дивизион «А», группа «Серебро»). Команда вылетела в дивизион «Б» (бывшая третья лига). После этого энергетики вышли из состава спонсоров клуба.

Ранее URA.RU также сообщало о том, что новый президент «Амкара» Дмитрий Мартынов (экс-замглавы ФСБ) получил широкие полномочия в клубе. Например, он стал единоличным исполнительным органом организации с правом финансовой подписи. У его предшественника — Валерия Чупракова таких полномочий не было.

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Генеральный партнером футбольного клуба «Амкар Пермь» стало ПАО «Пермэнергосбыт». Соглашение с компанией заключили 8 апреля.  «В рамках договора логотип общества разместится на игровой форме. А также на мероприятиях и в соцсетях клуба», — сообщает ФК в своем telegram-канале.  В 2023 году энергосбытовая компания уже была ключевым спонсором «Амкара». Тогда она выделила 80 млн рублей клубу. Еще 125 млн рублей команда получила из краевой казны. В тот сезон у клуба был рекордный бюджет — более 200 млн рублей. Ставились ставки на то, что «Амкар» пройдет в следующую лигу — ФНЛ. Однако «Амкар» тогда занял лишь восьмое место во второй лиге (дивизион «А», группа «Серебро»). Команда вылетела в дивизион «Б» (бывшая третья лига). После этого энергетики вышли из состава спонсоров клуба. Ранее URA.RU также сообщало о том, что новый президент «Амкара» Дмитрий Мартынов (экс-замглавы ФСБ) получил широкие полномочия в клубе. Например, он стал единоличным исполнительным органом организации с правом финансовой подписи. У его предшественника — Валерия Чупракова таких полномочий не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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