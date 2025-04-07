Энергетики вернулись в число крупных спонсоров пермского футбольного клуба

Генеральный партнером футбольного клуба «Амкар Пермь» стало ПАО «Пермэнергосбыт». Соглашение с компанией заключили 8 апреля.
«В рамках договора логотип общества разместится на игровой форме. А также на мероприятиях и в соцсетях клуба», — сообщает ФК в своем telegram-канале.
В 2023 году энергосбытовая компания уже была ключевым спонсором «Амкара». Тогда она выделила 80 млн рублей клубу. Еще 125 млн рублей команда получила из краевой казны. В тот сезон у клуба был рекордный бюджет — более 200 млн рублей. Ставились ставки на то, что «Амкар» пройдет в следующую лигу — ФНЛ.
Однако «Амкар» тогда занял лишь восьмое место во второй лиге (дивизион «А», группа «Серебро»). Команда вылетела в дивизион «Б» (бывшая третья лига). После этого энергетики вышли из состава спонсоров клуба.
Ранее URA.RU также сообщало о том, что новый президент «Амкара» Дмитрий Мартынов (экс-замглавы ФСБ) получил широкие полномочия в клубе. Например, он стал единоличным исполнительным органом организации с правом финансовой подписи. У его предшественника — Валерия Чупракова таких полномочий не было.
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