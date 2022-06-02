02 июня 2022

В Челябинске прощаются с ветераном, чьим именем назван сквер

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Акция Свеча памяти. Курган, свеча памяти, акция свеча памяти
Александра Белозерова умерла в 99 лет Фото:

Жители Челябинска прощаются с почетной жительницей Металлургического района, обладательницей ордена Отечественной войны II степени Александрой Белозеровой. Похороны 99-летнего ветерана, дошедшего в годы войны пешком до Берлина, состоятся сегодня, 3 июня. Об этом URA.RU сообщил руководитель общественной приемной губернатора области по Металлургическому району Владимир Сыров.

«Похороны состоятся сегодня, 3 июня, в 12:00 в Челябинске на Успенском кладбище. Это большая для нас утрата. Александра Белозерова была для нас символом ветеранского движения. Она была живой легендой и принимала активное участие в патриотических мероприятиях, показывая пример любви к Родине подрастающему поколению», — рассказал Сыров.

Белозерова родилась в деревне Караси Курганской области в 1923 году. В двадцать лет она ушла добровольцем на фронт и прошла военными дорогами в качестве регулировщицы от Москвы до Берлина. С 1960 года она занималась общественной деятельностью, была старостой хора «Дочери Отчизны» и регулярно проводила патриотические занятия для школьников и студентов техникумов, рассказывая им о боевой молодости и подвигах своего поколения.

В 2018 годы власти Челябинска приняли решение назвать в честь Александры Белозеровой сквер в Металлургическом районе. Сквер «Александровский» находится возле юридического колледжа.

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Жители Челябинска прощаются с почетной жительницей Металлургического района, обладательницей ордена Отечественной войны II степени Александрой Белозеровой. Похороны 99-летнего ветерана, дошедшего в годы войны пешком до Берлина, состоятся сегодня, 3 июня. Об этом URA.RU сообщил руководитель общественной приемной губернатора области по Металлургическому району Владимир Сыров. «Похороны состоятся сегодня, 3 июня, в 12:00 в Челябинске на Успенском кладбище. Это большая для нас утрата. Александра Белозерова была для нас символом ветеранского движения. Она была живой легендой и принимала активное участие в патриотических мероприятиях, показывая пример любви к Родине подрастающему поколению», — рассказал Сыров. Белозерова родилась в деревне Караси Курганской области в 1923 году. В двадцать лет она ушла добровольцем на фронт и прошла военными дорогами в качестве регулировщицы от Москвы до Берлина. С 1960 года она занималась общественной деятельностью, была старостой хора «Дочери Отчизны» и регулярно проводила патриотические занятия для школьников и студентов техникумов, рассказывая им о боевой молодости и подвигах своего поколения. В 2018 годы власти Челябинска приняли решение назвать в честь Александры Белозеровой сквер в Металлургическом районе. Сквер «Александровский» находится возле юридического колледжа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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