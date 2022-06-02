В Челябинске прощаются с ветераном, чьим именем назван сквер

Александра Белозерова умерла в 99 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Челябинска прощаются с почетной жительницей Металлургического района, обладательницей ордена Отечественной войны II степени Александрой Белозеровой. Похороны 99-летнего ветерана, дошедшего в годы войны пешком до Берлина, состоятся сегодня, 3 июня. Об этом URA.RU сообщил руководитель общественной приемной губернатора области по Металлургическому району Владимир Сыров.

«Похороны состоятся сегодня, 3 июня, в 12:00 в Челябинске на Успенском кладбище. Это большая для нас утрата. Александра Белозерова была для нас символом ветеранского движения. Она была живой легендой и принимала активное участие в патриотических мероприятиях, показывая пример любви к Родине подрастающему поколению», — рассказал Сыров.

Белозерова родилась в деревне Караси Курганской области в 1923 году. В двадцать лет она ушла добровольцем на фронт и прошла военными дорогами в качестве регулировщицы от Москвы до Берлина. С 1960 года она занималась общественной деятельностью, была старостой хора «Дочери Отчизны» и регулярно проводила патриотические занятия для школьников и студентов техникумов, рассказывая им о боевой молодости и подвигах своего поколения.

В 2018 годы власти Челябинска приняли решение назвать в честь Александры Белозеровой сквер в Металлургическом районе. Сквер «Александровский» находится возле юридического колледжа.