Кремль оценил действия подчиненных Куренкова на пожаре в Москве

Пожарная служба среагировала оперативно на сообщение о крупном пожаре в столичном бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». МЧС установит причины происшествия и примет решения о проверках аналогичных объектов, если это понадобится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, докладывал ли новый глава МЧС Александр Куренков президенту о ЧП и возможны ли внеплановые проверки аналогичных объектов.
«Это городское происшествие, достаточно крупное. Наша пожарная служба среагировала оперативно. Причины устанавливаются. Министерство компетентно и уполномочено принимать решения [проводить или нет внеплановые проверки]», — отметил Дмитрий Песков.
Крупный пожар в бизнес-центре на западе Москвы произошел утром 3 июня. По предварительной версии его причиной стало короткое замыкание. На место прибыл лично глава МЧС Александр Куренков, который вступил в должность неделю назад.
Пожарная служба среагировала оперативно на сообщение о крупном пожаре в столичном бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». МЧС установит причины происшествия и примет решения о проверках аналогичных объектов, если это понадобится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, докладывал ли новый глава МЧС Александр Куренков президенту о ЧП и возможны ли внеплановые проверки аналогичных объектов. «Это городское происшествие, достаточно крупное. Наша пожарная служба среагировала оперативно. Причины устанавливаются. Министерство компетентно и уполномочено принимать решения [проводить или нет внеплановые проверки]», — отметил Дмитрий Песков. Крупный пожар в бизнес-центре на западе Москвы произошел утром 3 июня. По предварительной версии его причиной стало короткое замыкание. На место прибыл лично глава МЧС Александр Куренков, который вступил в должность неделю назад.