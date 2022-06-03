Кремль оценил действия подчиненных Куренкова на пожаре в Москве

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
В Кремле заявили, что пожарные сработали оперативно при пожаре в Москве Фото:

Пожарная служба среагировала оперативно на сообщение о крупном пожаре в столичном бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». МЧС установит причины происшествия и примет решения о проверках аналогичных объектов, если это понадобится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, докладывал ли новый глава МЧС Александр Куренков президенту о ЧП и возможны ли внеплановые проверки аналогичных объектов.

«Это городское происшествие, достаточно крупное. Наша пожарная служба среагировала оперативно. Причины устанавливаются. Министерство компетентно и уполномочено принимать решения [проводить или нет внеплановые проверки]», — отметил Дмитрий Песков.

Крупный пожар в бизнес-центре на западе Москвы произошел утром 3 июня. По предварительной версии его причиной стало короткое замыкание. На место прибыл лично глава МЧС Александр Куренков, который вступил в должность неделю назад.

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Пожарная служба среагировала оперативно на сообщение о крупном пожаре в столичном бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». МЧС установит причины происшествия и примет решения о проверках аналогичных объектов, если это понадобится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, докладывал ли новый глава МЧС Александр Куренков президенту о ЧП и возможны ли внеплановые проверки аналогичных объектов. «Это городское происшествие, достаточно крупное. Наша пожарная служба среагировала оперативно. Причины устанавливаются. Министерство компетентно и уполномочено принимать решения [проводить или нет внеплановые проверки]», — отметил Дмитрий Песков. Крупный пожар в бизнес-центре на западе Москвы произошел утром 3 июня. По предварительной версии его причиной стало короткое замыкание. На место прибыл лично глава МЧС Александр Куренков, который вступил в должность неделю назад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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