Кремль оценил действия подчиненных Куренкова на пожаре в Москве 03 июня 2022 в 15:28 Размер текста - 17 + В Кремле заявили, что пожарные сработали оперативно при пожаре в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пожарная служба среагировала оперативно на сообщение о крупном пожаре в столичном бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». МЧС установит причины происшествия и примет решения о проверках аналогичных объектов, если это понадобится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, докладывал ли новый глава МЧС Александр Куренков президенту о ЧП и возможны ли внеплановые проверки аналогичных объектов. «Это городское происшествие, достаточно крупное. Наша пожарная служба среагировала оперативно. Причины устанавливаются. Министерство компетентно и уполномочено принимать решения [проводить или нет внеплановые проверки]», — отметил Дмитрий Песков. Крупный пожар в бизнес-центре на западе Москвы произошел утром 3 июня. По предварительной версии его причиной стало короткое замыкание. На место прибыл лично глава МЧС Александр Куренков, который вступил в должность неделю назад. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU . Пожарная служба среагировала оперативно на сообщение о крупном пожаре в столичном бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». МЧС установит причины происшествия и примет решения о проверках аналогичных объектов, если это понадобится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, докладывал ли новый глава МЧС Александр Куренков президенту о ЧП и возможны ли внеплановые проверки аналогичных объектов. «Это городское происшествие, достаточно крупное. Наша пожарная служба среагировала оперативно. Причины устанавливаются. Министерство компетентно и уполномочено принимать решения [проводить или нет внеплановые проверки]», — отметил Дмитрий Песков. Крупный пожар в бизнес-центре на западе Москвы произошел утром 3 июня. По предварительной версии его причиной стало короткое замыкание. На место прибыл лично глава МЧС Александр Куренков, который вступил в должность неделю назад. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям