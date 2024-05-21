В России предложили судить Зеленского за военные преступления

Глава ДНР Пушилин: Владимир Зеленский заслуживает суда за военные преступления
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Денис Пушилин на встрече с журналистами в посольстве ДНР. Москва, пушилин денис
Владимир Зеленский отдавал преступные приказы командирам, считает Денис Пушилин (на фото) Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский заслуживает суда за военные преступления. Такой точкой зрения поделился глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что жители Донбасса солидарны по поводу необходимости проведения суда над украинским лидером.

«То, что он (Зеленский — прим. URA.RU) заслуживает суда, то, что он — военный преступник, у нас — жителей Донбасса — не вызывает никаких сомнений», — считает Пушилин. Его слова передает ТАСС. По его мнению, именно Зеленский отдавал преступные приказы командирам ВСУ и формировал позицию, которая навредила жителям Донбасса.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Зеленский является правомерной военной целью из-за его военных преступлений. Он добавил, что у украинского лидера два пути: суд или ликвидация.

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Президент Украины Владимир Зеленский заслуживает суда за военные преступления. Такой точкой зрения поделился глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что жители Донбасса солидарны по поводу необходимости проведения суда над украинским лидером. «То, что он (Зеленский — прим. URA.RU) заслуживает суда, то, что он — военный преступник, у нас — жителей Донбасса — не вызывает никаких сомнений», — считает Пушилин. Его слова передает ТАСС. По его мнению, именно Зеленский отдавал преступные приказы командирам ВСУ и формировал позицию, которая навредила жителям Донбасса. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Зеленский является правомерной военной целью из-за его военных преступлений. Он добавил, что у украинского лидера два пути: суд или ликвидация.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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