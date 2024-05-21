Бойцы РФ выжили после трехдневного обстрела ВСУ благодаря «костюмам-невидимкам»

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Российские военные спаслись от бомбежки ВСУ
Российские военные спаслись от бомбежки ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные смогли пережить минометный обстрел ВСУ с помощью маскировочных «костюмов-невидимок». Об этом сообщили в организации HiderX, которая является разработчиком этих костюмов.

В HiderX сообщили, что дроны ВСУ отслеживали передвижение бойцов РФ и начали работать по ним из 120-миллимитрового миномета. Чтобы укрыться от обстрелов, военные спрятались в «лисьем лазе» (ответвление в окопе для укрытия при бомбежке — прим. URA.RU). В убежище солдаты провели три дня.

«Когда пришло время выходить, они вспомнили про маскхалаты. <…> Тут изделия и проявили себя во всей красе. Дроны начали преследовать бойцов, но как только "птица" подлетала, ребята садились на корточки и дроны их теряли», — рассказали в организации агентству ТАСС.

Ранее стало известно, что HiderX разработала новые костюмы, которые не видит тепловизор. Кроме того, сообщается о планах компании создать костюмы-хамелеоны, меняющие цвет в зависимости от окружения, передает RT.

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Российские военные смогли пережить минометный обстрел ВСУ с помощью маскировочных «костюмов-невидимок». Об этом сообщили в организации HiderX, которая является разработчиком этих костюмов. В HiderX сообщили, что дроны ВСУ отслеживали передвижение бойцов РФ и начали работать по ним из 120-миллимитрового миномета. Чтобы укрыться от обстрелов, военные спрятались в «лисьем лазе» (ответвление в окопе для укрытия при бомбежке — прим. URA.RU). В убежище солдаты провели три дня. «Когда пришло время выходить, они вспомнили про маскхалаты. <…> Тут изделия и проявили себя во всей красе. Дроны начали преследовать бойцов, но как только "птица" подлетала, ребята садились на корточки и дроны их теряли», — рассказали в организации агентству ТАСС. Ранее стало известно, что HiderX разработала новые костюмы, которые не видит тепловизор. Кроме того, сообщается о планах компании создать костюмы-хамелеоны, меняющие цвет в зависимости от окружения, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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