Бойцы РФ выжили после трехдневного обстрела ВСУ благодаря «костюмам-невидимкам»

Российские военные смогли пережить минометный обстрел ВСУ с помощью маскировочных «костюмов-невидимок». Об этом сообщили в организации HiderX, которая является разработчиком этих костюмов.
В HiderX сообщили, что дроны ВСУ отслеживали передвижение бойцов РФ и начали работать по ним из 120-миллимитрового миномета. Чтобы укрыться от обстрелов, военные спрятались в «лисьем лазе» (ответвление в окопе для укрытия при бомбежке — прим. URA.RU). В убежище солдаты провели три дня.
«Когда пришло время выходить, они вспомнили про маскхалаты. <…> Тут изделия и проявили себя во всей красе. Дроны начали преследовать бойцов, но как только "птица" подлетала, ребята садились на корточки и дроны их теряли», — рассказали в организации агентству ТАСС.
Ранее стало известно, что HiderX разработала новые костюмы, которые не видит тепловизор. Кроме того, сообщается о планах компании создать костюмы-хамелеоны, меняющие цвет в зависимости от окружения, передает RT.
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