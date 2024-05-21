Следком проводит обыски у бывшего помощника экс-депутата Рашкина

Следственный комитет проводит обыски у Николая Степанова, сообщают в правоохранительных органах
Сотрудники Следственного комитета России проводят обыски в квартире Николая Степанова — бывшего помощника экс-депутата Государственной Думы Валерия Рашкина. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
"Сотрудники СК РФ проводят обыск в квартире бывшего помощника экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина — Николая Степанова в рамках расследования уголовного дела Ильи Пономарева (признан Минюстом РФ иноагентом)", — говорится в сообщении правоохранителей. Информацию передает ТАСС.
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