Следком проводит обыски у бывшего помощника экс-депутата Рашкина

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Следственный комитет проводит обыски у Николая Степанова, сообщают в правоохранительных органах
Следственный комитет проводит обыски у Николая Степанова, сообщают в правоохранительных органах Фото:

Сотрудники Следственного комитета России проводят обыски в квартире Николая Степанова — бывшего помощника экс-депутата Государственной Думы Валерия Рашкина. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

"Сотрудники СК РФ проводят обыск в квартире бывшего помощника экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина — Николая Степанова в рамках расследования уголовного дела Ильи Пономарева (признан Минюстом РФ иноагентом)", — говорится в сообщении правоохранителей. Информацию передает ТАСС.

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Сотрудники Следственного комитета России проводят обыски в квартире Николая Степанова — бывшего помощника экс-депутата Государственной Думы Валерия Рашкина. Об этом сообщили в правоохранительных органах. "Сотрудники СК РФ проводят обыск в квартире бывшего помощника экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина — Николая Степанова в рамках расследования уголовного дела Ильи Пономарева (признан Минюстом РФ иноагентом)", — говорится в сообщении правоохранителей. Информацию передает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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