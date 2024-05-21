В Германии порезали подростка с Украины

В Германии подростки напали с ножом на 15-летнего уроженца Украины. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии, передает газета Bild.
«Молодой украинец гулял вечером в Дортмунд Нордштадте с двумя друзьями. Они разговорились с двумя девушками. Группе молодых людей, видимо, это не понравилось, и завязалась потасовка. Вдруг один из них вытащил нож. <…> 15-летний подросток сначала получил ранение длинным порезом на шее, затем нападавший вонзил нож ему в верхнюю часть тела», — написали в газете.
В материале уточнили, что нападавшим удалось скрыться с места происшествия. Теперь их разыскивает полиция ФРГ. Раненый подросток был доставлен в больницу, где сейчас находится в тяжелом состоянии.
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