В Германии порезали подростка с Украины

Bild: в ФРГ подростки напали с ножом на 15-летнего уроженца Украины
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Напавшие на украинца с ножом скрылись с места происшествия
Напавшие на украинца с ножом скрылись с места происшествия Фото:

В Германии подростки напали с ножом на 15-летнего уроженца Украины. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии, передает газета Bild.

«Молодой украинец гулял вечером в Дортмунд Нордштадте с двумя друзьями. Они разговорились с двумя девушками. Группе молодых людей, видимо, это не понравилось, и завязалась потасовка. Вдруг один из них вытащил нож. <…> 15-летний подросток сначала получил ранение длинным порезом на шее, затем нападавший вонзил нож ему в верхнюю часть тела», — написали в газете.

В материале уточнили, что нападавшим удалось скрыться с места происшествия. Теперь их разыскивает полиция ФРГ. Раненый подросток был доставлен в больницу, где сейчас находится в тяжелом состоянии.

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В Германии подростки напали с ножом на 15-летнего уроженца Украины. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии, передает газета Bild. «Молодой украинец гулял вечером в Дортмунд Нордштадте с двумя друзьями. Они разговорились с двумя девушками. Группе молодых людей, видимо, это не понравилось, и завязалась потасовка. Вдруг один из них вытащил нож. <…> 15-летний подросток сначала получил ранение длинным порезом на шее, затем нападавший вонзил нож ему в верхнюю часть тела», — написали в газете. В материале уточнили, что нападавшим удалось скрыться с места происшествия. Теперь их разыскивает полиция ФРГ. Раненый подросток был доставлен в больницу, где сейчас находится в тяжелом состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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