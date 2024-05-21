Мэр Харькова сообщил о повреждении объекта инфраструктуры

Ранее Терехов сообщал о взрыве в Харькове (архивное фото)
В Харькове поврежден объект транспортной инфраструктуре после утренних взрывов 21 мая. Об этом сообщил местный мэр Игорь Терехов.
«Относительно утреннего прилета — целью был объект транспортной инфраструктуры», — написал Терехов в своем telegram-канале. Однако он не уточнил, что за объект поражен.
Ранее он сообщал о звуках взрыва в городе. Также в Харькове была объявлена воздушная тревога.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.