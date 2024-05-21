Мэр Харькова сообщил о повреждении объекта инфраструктуры

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Ранее Терехов сообщал о взрыве в Харькове (архивное фото) Фото:

В Харькове поврежден объект транспортной инфраструктуре после утренних взрывов 21 мая. Об этом сообщил местный мэр Игорь Терехов.

«Относительно утреннего прилета — целью был объект транспортной инфраструктуры», — написал Терехов в своем telegram-канале. Однако он не уточнил, что за объект поражен.

Ранее он сообщал о звуках взрыва в городе. Также в Харькове была объявлена воздушная тревога.

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В Харькове поврежден объект транспортной инфраструктуре после утренних взрывов 21 мая. Об этом сообщил местный мэр Игорь Терехов. «Относительно утреннего прилета — целью был объект транспортной инфраструктуры», — написал Терехов в своем telegram-канале. Однако он не уточнил, что за объект поражен. Ранее он сообщал о звуках взрыва в городе. Также в Харькове была объявлена воздушная тревога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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