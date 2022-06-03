Юная екатеринбурженка раскрыла, как выпускник школы впал в кому. «Задирал всех девочек»

03 июня 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

Конфликт во время выпускного стал причиной драки Фото: Размик Закарян © URA.RU Выпускник одной из екатеринбургских школ, впавший в кому после драки возле школы, задирал девочек и считался в классе хулиганом. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказала одноклассница 17-летнего юноши, из-за которой случился конфликт. «На выпускном этот парень вел себя вызывающе, я сделала ему замечание, но он ударил меня в грудь и я отлетела. Было больно. Позже мой молодой человек (он не является выпускником и школьником — прим. ред.) за меня заступился и в переписке потребовал от одноклассника извиниться передо мной, но тот отказался. Он в классе считался хулиганом, задирал всех девочек, мог дать подзатыльник», — рассказала девушка. Спустя несколько дней парень пришел встречать свою подругу после экзамена и случайно увидел ее обидчика. Завязалась перепалка, которая переросла в драку. «Не было никакой толпы, они дрались один на один, наносили удары обоюдно и упали. Там были камни, и они оба могли удариться головой, сейчас уже трудно восстановить. По крайней мере, мой одноклассник уходил домой улыбающимся и веселым», — продолжает девушка. А на следующий день ребята узнали, что молодому человеку стало хуже, родители отвезли его в детскую девятую больницу, где, по сообщениям СМИ, юноша впал в кому. По словам собеседницы, ему сейчас лучше, он переведен из реанимации в другое отделение. Делом занялись правоохранительные органы. «Следственным отделом по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбург СК России по Свердловской области по факту инцидента возбуждено и расследуется уголовное дело. Обстоятельства не разглашаются в интересах уголовного дела и участников уголовного судопроизводства», — прокомментировали в пресс-службе ведомства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Выпускник одной из екатеринбургских школ, впавший в кому после драки возле школы, задирал девочек и считался в классе хулиганом. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказала одноклассница 17-летнего юноши, из-за которой случился конфликт. «На выпускном этот парень вел себя вызывающе, я сделала ему замечание, но он ударил меня в грудь и я отлетела. Было больно. Позже мой молодой человек (он не является выпускником и школьником — прим. ред.) за меня заступился и в переписке потребовал от одноклассника извиниться передо мной, но тот отказался. Он в классе считался хулиганом, задирал всех девочек, мог дать подзатыльник», — рассказала девушка. Спустя несколько дней парень пришел встречать свою подругу после экзамена и случайно увидел ее обидчика. Завязалась перепалка, которая переросла в драку. «Не было никакой толпы, они дрались один на один, наносили удары обоюдно и упали. Там были камни, и они оба могли удариться головой, сейчас уже трудно восстановить. По крайней мере, мой одноклассник уходил домой улыбающимся и веселым», — продолжает девушка. А на следующий день ребята узнали, что молодому человеку стало хуже, родители отвезли его в детскую девятую больницу, где, по сообщениям СМИ, юноша впал в кому. По словам собеседницы, ему сейчас лучше, он переведен из реанимации в другое отделение. Делом занялись правоохранительные органы. «Следственным отделом по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбург СК России по Свердловской области по факту инцидента возбуждено и расследуется уголовное дело. Обстоятельства не разглашаются в интересах уголовного дела и участников уголовного судопроизводства», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.