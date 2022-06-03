FT: бизнес Абрамовича продадут менее, чем за 100 рублей

04 июня 2022 в 05:27 Размер текста - 17 +

ТК группа Truphone, принадлежащая Роману Абрамовичу будет продана европейским бизнесменам Фото: Личная страница Романа Абрамовича в Facebook новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Британская телекоммуникационная группа Truphone, которая принадлежит российскому предпринимателю Роману Абрамовичу, будет продана за один фунт стерлингов (около 79 рублей) европейским бизнесменам. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Согласно данным газеты, Абрамовичу принадлежат 23% акций компании, а его партнерам Александру Абрамову и Александру Фролову остальная часть. Отмечается, что Абрамович и его партнеры вложили в этот бизнес более 300 миллионов фунтов стерлингов (23 424 000 000 руб.). Решение о продаже акций компании принято после введения санкций против бизнесмена со стороны ЕС. Источники сообщили газете, что сделка должна состояться в июне текущего года. Новыми владельцами Truphone станут немецкий бизнесмен Хакан Коч, ему будет принадлежать 90% акций и его партнер Пиррос Куссиос, который получит всего 10%. Они обязуются инвестировать в компанию более десяти миллионов фунтов стерлингов (780 800 000 руб.) и возьмут на себя определенные договорные обязательства, рассказали источники. Так, им придется оплатить долги, а также штраф, связанный с искажением фактов о структуре собственности компании, в размере 660 тысяч долларов. Источники добавляют, что если бизнес окажется выгодным и оправдает свою стоимость, то владельцы получат выгоду до трети вложенных в него средств. Вместе с тем, по их словам, если Абрамович до этого времени останется под санкциями, то он не получит деньги. Ограничения в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича были введены 15 марта в рамках четвертого пакета санкций ЕС против РФ. Его недвижимость и активы были заморожены в связи с этим предприниматель вынужденно продал клуб «Челси», которым он владел около 19 лет. Санкции были введены в рамках антироссийской экономической и политической компании, развернутой после 24 февраля, когда РФ начала спецоперацию на Украине. Бизнесмен оспорил санкции ЕС в суде. Об этом стало известно из карточки судебного дела, размещенного на сайте суда ЕС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Британская телекоммуникационная группа Truphone, которая принадлежит российскому предпринимателю Роману Абрамовичу, будет продана за один фунт стерлингов (около 79 рублей) европейским бизнесменам. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Согласно данным газеты, Абрамовичу принадлежат 23% акций компании, а его партнерам Александру Абрамову и Александру Фролову остальная часть. Отмечается, что Абрамович и его партнеры вложили в этот бизнес более 300 миллионов фунтов стерлингов (23 424 000 000 руб.). Решение о продаже акций компании принято после введения санкций против бизнесмена со стороны ЕС. Источники сообщили газете, что сделка должна состояться в июне текущего года. Новыми владельцами Truphone станут немецкий бизнесмен Хакан Коч, ему будет принадлежать 90% акций и его партнер Пиррос Куссиос, который получит всего 10%. Они обязуются инвестировать в компанию более десяти миллионов фунтов стерлингов (780 800 000 руб.) и возьмут на себя определенные договорные обязательства, рассказали источники. Так, им придется оплатить долги, а также штраф, связанный с искажением фактов о структуре собственности компании, в размере 660 тысяч долларов. Источники добавляют, что если бизнес окажется выгодным и оправдает свою стоимость, то владельцы получат выгоду до трети вложенных в него средств. Вместе с тем, по их словам, если Абрамович до этого времени останется под санкциями, то он не получит деньги. Ограничения в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича были введены 15 марта в рамках четвертого пакета санкций ЕС против РФ. Его недвижимость и активы были заморожены в связи с этим предприниматель вынужденно продал клуб «Челси», которым он владел около 19 лет. Санкции были введены в рамках антироссийской экономической и политической компании, развернутой после 24 февраля, когда РФ начала спецоперацию на Украине. Бизнесмен оспорил санкции ЕС в суде. Об этом стало известно из карточки судебного дела, размещенного на сайте суда ЕС.