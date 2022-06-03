03 июня 2022

Собчак обнаружила в Екатеринбурге фонарь в поддержку спецоперации. Видео

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Рассвет. Екатеринбург, рассвет, фонари освещения, стройка
Журналистка рассказала, что в Екатеринбурге появилась новая инсталляция Фото:

Журналистка Ксения Собчак выложила в своем telegram-канале видео, сделанное в Академическом районе Екатеринбурга. На кадрах — фонарь, отбрасывающий тень в виде буквы Z.

«Инсталляция в Академическом районе Екатеринбурга», — подписала видео Собчак. Символы Z и V ассоциируются со специальной операцией по демилитаризации и денацификации Украины, их рисуют на военной технике РФ.

Президент России Владимир Путин заявлял, что цель спецоперации, которая началась 24 февраля, — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. При этом в Минобороны РФ заявили, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами. В военном ведомстве также объясняли, что символы расшифровываются как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена».

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Журналистка Ксения Собчак выложила в своем telegram-канале видео, сделанное в Академическом районе Екатеринбурга. На кадрах — фонарь, отбрасывающий тень в виде буквы Z. «Инсталляция в Академическом районе Екатеринбурга», — подписала видео Собчак. Символы Z и V ассоциируются со специальной операцией по демилитаризации и денацификации Украины, их рисуют на военной технике РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель спецоперации, которая началась 24 февраля, — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. При этом в Минобороны РФ заявили, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами. В военном ведомстве также объясняли, что символы расшифровываются как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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