Журналистка Ксения Собчак выложила в своем telegram-канале видео, сделанное в Академическом районе Екатеринбурга. На кадрах — фонарь, отбрасывающий тень в виде буквы Z.
«Инсталляция в Академическом районе Екатеринбурга», — подписала видео Собчак. Символы Z и V ассоциируются со специальной операцией по демилитаризации и денацификации Украины, их рисуют на военной технике РФ.
Президент России Владимир Путин заявлял, что цель спецоперации, которая началась 24 февраля, — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. При этом в Минобороны РФ заявили, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами. В военном ведомстве также объясняли, что символы расшифровываются как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена».
Журналистка Ксения Собчак выложила в своем telegram-канале видео, сделанное в Академическом районе Екатеринбурга. На кадрах — фонарь, отбрасывающий тень в виде буквы Z. «Инсталляция в Академическом районе Екатеринбурга», — подписала видео Собчак. Символы Z и V ассоциируются со специальной операцией по демилитаризации и денацификации Украины, их рисуют на военной технике РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель спецоперации, которая началась 24 февраля, — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. При этом в Минобороны РФ заявили, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами. В военном ведомстве также объясняли, что символы расшифровываются как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена».