ДНР: армия Украины захватила офис ООН в Краматорске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили здание Организации объединенных наций (ООН) в Краматорске. Об этом сообщается в официальном telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой народной республики.
«Украинские боевики захватили офис ООН в Краматорске. Представители международной организации лишились офиса и трех служебных автомобилей с дипломатическими номерами. ВСУ не допускают сотрудников миссии к своему имуществу, а также запрещают вести фото и видеофиксацию для отчетов вышестоящему руководству», — сообщает тероборона ДНР.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ заявили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирных жителей.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили здание Организации объединенных наций (ООН) в Краматорске. Об этом сообщается в официальном telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой народной республики. «Украинские боевики захватили офис ООН в Краматорске. Представители международной организации лишились офиса и трех служебных автомобилей с дипломатическими номерами. ВСУ не допускают сотрудников миссии к своему имуществу, а также запрещают вести фото и видеофиксацию для отчетов вышестоящему руководству», — сообщает тероборона ДНР. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ заявили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирных жителей.