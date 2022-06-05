ДНР: армия Украины захватила офис ООН в Краматорске

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
ВСУ контролируют здание ООН в Краматорске, сообщили в теробороне ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили здание Организации объединенных наций (ООН) в Краматорске. Об этом сообщается в официальном telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой народной республики.

«Украинские боевики захватили офис ООН в Краматорске. Представители международной организации лишились офиса и трех служебных автомобилей с дипломатическими номерами. ВСУ не допускают сотрудников миссии к своему имуществу, а также запрещают вести фото и видеофиксацию для отчетов вышестоящему руководству», — сообщает тероборона ДНР.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ заявили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирных жителей.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили здание Организации объединенных наций (ООН) в Краматорске. Об этом сообщается в официальном telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой народной республики. «Украинские боевики захватили офис ООН в Краматорске. Представители международной организации лишились офиса и трех служебных автомобилей с дипломатическими номерами. ВСУ не допускают сотрудников миссии к своему имуществу, а также запрещают вести фото и видеофиксацию для отчетов вышестоящему руководству», — сообщает тероборона ДНР. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ заявили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирных жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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