ДНР: армия Украины захватила офис ООН в Краматорске

05 июня 2022 в 16:44 Размер текста - 17 +

ВСУ контролируют здание ООН в Краматорске, сообщили в теробороне ДНР Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили здание Организации объединенных наций (ООН) в Краматорске. Об этом сообщается в официальном telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой народной республики. «Украинские боевики захватили офис ООН в Краматорске. Представители международной организации лишились офиса и трех служебных автомобилей с дипломатическими номерами. ВСУ не допускают сотрудников миссии к своему имуществу, а также запрещают вести фото и видеофиксацию для отчетов вышестоящему руководству», — сообщает тероборона ДНР. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ заявили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирных жителей. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили здание Организации объединенных наций (ООН) в Краматорске. Об этом сообщается в официальном telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой народной республики. «Украинские боевики захватили офис ООН в Краматорске. Представители международной организации лишились офиса и трех служебных автомобилей с дипломатическими номерами. ВСУ не допускают сотрудников миссии к своему имуществу, а также запрещают вести фото и видеофиксацию для отчетов вышестоящему руководству», — сообщает тероборона ДНР. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ заявили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирных жителей.